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Exxen Nasıl Zayıflarım? programı konsepti nedir, ne zaman başlayacak?

Exxen Nasıl Zayıflarım? programı ne zaman başlayacak? Exxen Nasıl Zayıflarım? programında kimler var? Exxen Nasıl Zayıflarım? programının formatı ne? Herkes Exxen'de başlayacak olan Nasıl Zayıflarım? porgramının ne zaman başlayacağını ve kadrosunda kimlerin olacağını araştırıyor.

25 Aralık 2020 Cuma 21:22
Exxen Nasıl Zayıflarım? programı konsepti nedir, ne zaman başlayacak?
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EXXEN Platformundaki Nasıl Zayıflarım? Programı Ne Zaman Başlayacak?

Acun Ilıcalı yeni oluşturacağı intenet platformu olan Exxen’de her geçen gün birbirinden yeni programların olacağı haberini herkese açıklıyor. Platforma yeni eklenecek olan ‘Nasıl Zayıflarım?’ programının ne zaman başlayacağı herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Exxen’e eklenen 'Garaj Exxen', 'Kirli Çamaşırlar', 'Konuşanlar', 'Tolgshow Filtresiz' gibi programları izleyici ile buluşturmaya hazırlayan Exxen, 'Survivor 2016' şampiyonu Avatar Atakar ve şef Türev Uludağ ile birlikte 'Nasıl Zayıflarım?' adında yeni bir program daha hazırlıyor.

Programda, Çağan Atakan Arslan’ın başında olduğu profesyonel ekip Şef Türev Uludağ’a zayıflamak için yol gösterecekler.

Nasıl Zayıflarım? Programı 2021 yılında Exxen’de herkesin huzuruna çıkacaktır.



Son Güncelleme: 25.12.2020 21:22
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