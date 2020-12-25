Exxen Nasıl Zayıflarım? programı konsepti nedir, ne zaman başlayacak?

EXXEN Platformundaki Nasıl Zayıflarım? Programı Ne Zaman Başlayacak?
Acun Ilıcalı yeni oluşturacağı intenet platformu olan Exxen’de her geçen gün birbirinden yeni programların olacağı haberini herkese açıklıyor. Platforma yeni eklenecek olan ‘Nasıl Zayıflarım?’ programının ne zaman başlayacağı herkes tarafından merakla araştırılıyor.
Programda, Çağan Atakan Arslan’ın başında olduğu profesyonel ekip Şef Türev Uludağ’a zayıflamak için yol gösterecekler.
Nasıl Zayıflarım? Programı 2021 yılında Exxen’de herkesin huzuruna çıkacaktır.
Son Güncelleme: 25.12.2020 21:22