Exxen Leyla ile Mecnun’un yayın tarihi açıklandı

Üç sezon boyunca Eflatun Film yapımı ile TRT 1’de izleyici karşısına çıkan Leyla İle Mecnun yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncuları, konusu ve içeriği ile oldukça beğeni toplayan dizi yakın zamanda Exxen’de yayınlanacak.

TRT1 ekranlarında 2011 senesinde başlayan ve 2013 senesine kadar süren bu komedi dizisi bir süredir tekrar yayınlanmak için gün sayıyor. Lakin oyuncu kadrosu ile alakalı net bir anlaşma yapılmamış. İzleyiciler en çok da çekirdek kadronun dizi de yer alıp almayacağını merak ediyor. Merak edilen konular çoğaldıkça Exxen’den resmi bir açıklama geldi.

Leyla İle Mecnun geri dönüyor

Exxen, Leyla İle Mecnun hayranlarına bir müjde vererek dizinin yeni çekimlerinde çekirdek kadronun yer alacağını açıkladı. Exxen’in yaptığı açıklamalara göre Ahmet Mümtaz Taylan, Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt eski karakterlerine hayat verecek.

Bunların yanı sıra dizinin senaryosunu ise yine Burak Aksak kaleme alacak. Yönetmen koltuğunda ise Sen Aydınlatırsın Geceyi, Beş Şehir, İtirazım Var, Kırık Kalpler Bankası ve Put Şeylere gibi çok konuşulan filmlere imzasını atan Onur Ünlü oturacak. Bu proje ile beraber Onur Ünlü, Exxen’e ikinci projesini yapmış olacak. İlki ise Şeref Bey dizisi idi.

Lakin Leyla karakterine kimin hayat vereceği henüz bilinmiyor. Birsen Altuntaş’ın haberleri kapsamında dizi 26 Hazşran’da Exxen’de yayın hayatına başlayacak.