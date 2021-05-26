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Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?

Leyla ile Mecnun dizisi 9 Şubat 2011 tarihinden 17 Haziran 2013 tarihine kadar TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Seyircilerin en fazla sevdiği diziler arasında yer alan Leyla ile Mecnun dizisinin Exxen tarafından tekrar çekileceği duyurulmuştu. Seyirciler, Leyla ile Mecnun dizisinin ne zaman başlayacağını araştırmaktadır. Leyla ile Mecnun dizisi Exxen'de ne zaman yayınlanacak? Bu haberimizde efsane dizi Leyla ile Mecnun ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte Leyla ile Mecnun dizisinin başlama tarihi...

26 Mayıs 2021 Çarşamba 15:06
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?
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En sevilen diziler arasında yer alan Leyla ile Mecnun dizisi tekrar aramıza dönüyor. Leyla ile Mecnun dizisi 3 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Yakın zamanda yapılan açıklamaya göre dizi tekrar çekileceği duyurulmuştu.

Leyla ile Mecnun dizisi Exxen’de

Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun dizisinin aynı kadroyla Exxen’de yayınlanacağı duyurdu. Dizinin çekimlerinin 26 Haziran’da başlaması beklenmektedir.  Dizinin kısa sürede Exxen'de yayınlanması beklenmektedir.Dizi absürt – komedi olarak karşımıza çıkmaktadır. Leyla ile Mecnun’un hikayesi üzerine kurgulanan bir dizi olarak yayınlanmıştı. Dizi ,tüm zamanların en iyi Türk dizileri arasında yerini almaktadır. Dizinin hayranları  diziyi merakla beklemektedir.  Dizi, Exxen'in en fazla izlenecek yapım olacağı tahmin edilmektedir.

Leyla ile Mecnun dizisinin kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir;

Ali Atay

Serkan Keskin

Osman Sonant

Ahmet Mümtaz Taylan

Cengiz Bozkurt

Köksal Engür

Ege Tanman


Son Güncelleme: 26.05.2021 15:06
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Leyla Ile Mecnun DizisiLeyla Ile Mecnun Dizisi Ne Zaman?Exxen
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