Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlıyor?

En sevilen diziler arasında yer alan Leyla ile Mecnun dizisi tekrar aramıza dönüyor. Leyla ile Mecnun dizisi 3 sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yayınlandı. Yakın zamanda yapılan açıklamaya göre dizi tekrar çekileceği duyurulmuştu.

Leyla ile Mecnun dizisi Exxen’de

Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun dizisinin aynı kadroyla Exxen’de yayınlanacağı duyurdu. Dizinin çekimlerinin 26 Haziran’da başlaması beklenmektedir. Dizinin kısa sürede Exxen'de yayınlanması beklenmektedir.Dizi absürt – komedi olarak karşımıza çıkmaktadır. Leyla ile Mecnun’un hikayesi üzerine kurgulanan bir dizi olarak yayınlanmıştı. Dizi ,tüm zamanların en iyi Türk dizileri arasında yerini almaktadır. Dizinin hayranları diziyi merakla beklemektedir. Dizi, Exxen'in en fazla izlenecek yapım olacağı tahmin edilmektedir.

Leyla ile Mecnun dizisinin kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir;

Ali Atay

Serkan Keskin

Osman Sonant

Ahmet Mümtaz Taylan

Cengiz Bozkurt

Köksal Engür

Ege Tanman