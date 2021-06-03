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Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?

Exxen'de Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden çekimlerin başlanacağını duyuran Acun Ilıcalı müjdeyi verdi. Önceden TRT 1 ekranlarında 3 sezon süren Leyla ile Mecnun dizisi büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Final yapması ile beraber dizi severler üzüldü. Fakat Acun Ilıcalı tekrardan çekimlerin başlayacağı haberini verdi. Leyla ile Mecnun Exxen'de ne zaman başlıyor? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Merak ettikleriniz haberimizde. İşte tüm detaylar...

03 Haziran 2021 Perşembe 11:40
Exxen Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?
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Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor?

Acun Ilıcalıdan geçtiğimiz günlerde sevindirici haber geldi. Bir zamanlar sevilerek takip edilen Leyla ile Mecnun dizisinin tekrardan çekimlere başlayacağını ve Exxen’de yayınlanacağını duyurdu. Yönetmen koltuğuna Onur Ünlünün oturacağı dizi şimdiden heyecanla beklenilmektedir.

Onur Ünlü sosyal medya hesabında paylaştığı hikâyeler kısmında Kireçbunu sahilinden görüntüler paylaşarak Leyla ile Mecnun dizisinin müjdesini verdi. 

Leyla ile Mecnun dizisinin yeni çekimleri 26 Haziran tarihinde başlanacağı söylemler arasında. Dizi Exxen platformunda olacak. Dizide Leyla karakterine hayat verecek olan oyuncu daha kesinleşmedi.

Leyla ile Mecnun oyuncuları kimler olacak?

-Ali Atay

-Cengiz Bozkurt

-Ahmet Mümtaz Taylan

-Serkan Keskin

-Osman Sonant


Son Güncelleme: 03.06.2021 11:40
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Anahtar Kelimeler:
Leyla Ile MecnunExxenYeni Sezon
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