Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?

Leyla ile Mecnun Exxen’de tekrardan çekiliyor. Yönetmenliğini tekrardan Onur Ünlü’nün üstleneceği Leyla ile Mecnun dizisinde Cengiz Bozkurt da yer alacak. Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi birçok ünlü ve yetenekli oyuncunun yer almış olduğu Leyla ile Mecnun dizisinin tekrar çekileceği doğrulandı. Toplam 104 bölümü bulunan dizi, 2014 yılında final vermesiyle beraber uzun bir aranın ardından izleyicilerle Exxen ekranlarında buluşacak.
Son Güncelleme: 24.05.2021 17:09