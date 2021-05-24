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Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?

Bir zamanların en gözde dizisi Leyla ile Mecnun Exxen’e geliyor! Exxen ekranlarında yayınlanacak olan Leyla ile Mecnun hakkında tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:09
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
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TRT 1 ekranlarının gözde dizilerinden olan Leyla ile Mecnun uzun bir süre sonra tekrar sevenleriyle buluşuyor. Leyla ile Mecnun’un, Acun Ilıcalı’nın platformu olan Exxen’e geleceği doğrulandı. Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün yer aldığı, senaristliğini ise Burak Aksak’ın üstlenmiş olduğu Leyla ile Mecnun’un ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

Leyla ile Mecnun Exxen’de tekrardan çekiliyor. Yönetmenliğini tekrardan Onur Ünlü’nün üstleneceği Leyla ile Mecnun dizisinde Cengiz Bozkurt da yer alacak. Başrollerinde Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi birçok ünlü ve yetenekli oyuncunun yer almış olduğu Leyla ile Mecnun dizisinin tekrar çekileceği doğrulandı. Toplam 104 bölümü bulunan dizi, 2014 yılında final vermesiyle beraber uzun bir aranın ardından izleyicilerle Exxen ekranlarında buluşacak.


Son Güncelleme: 24.05.2021 17:09
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Trt 1ExxenLeyla Ile MecnunAcun IlıcalıOnur ÜnlüCengiz BozkurtSerkan KeskinAli AtayAhmet Mümtaz Taylan
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