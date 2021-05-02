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Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun oyuncu kadrosunda kimler var?

Efsane dizi Leyla ile Mecnun eski kadrosuyla geri dönüyor. Leyla ile Mecnun Exxen ile geri dönüyor. Vatandaşlarımız Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor, Leyla ile Mecnun oyuncu kadrosunda hangi oyuncular var sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

02 Mayıs 2021 Pazar 16:50
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Leyla ile Mecnun oyuncu kadrosunda kimler var?
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Acun Ilıcalı tarafından geçen yıl kurulan dijital film ve dizi platformu Exxen, efsane dizi Leyla ile Mecnun’u yayınlayacak. Efsane dizi Leyla ile Mecnun eski kadrosuyla geri dönüyor. Exxen platformu Leyla ile Mecnun'u yayınlayacak. Vatandaşlarımız Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor, Leyla ile Mecnun oyuncu kadrosunda hangi oyuncular var sorularının yanıtlarını aramaya başladı.

Leyla ile Mecnun adlı televizyon dizisi daha önce TRT 1 ekranlarından yayınlanıyordu. Acun Ilıcalı tarafında yapılan hamle doğrultusunda dizi artık Exxen platformunda yeniden başlayacak. Leyla ile Mecnun adlı dizi, ünlü senarist Burak Aksak tarafından yazılmaktadır. Başaılı dizinin yönetmenlik koltuğunda ise başarılı yönetmen Onur Ünlü bulunmaktadır. Leyla ile Mecnun dizisinin çekimlerini haziran ayında başlanacak. Dizide Erdal bakkal hariç tüm eski oyuncu kadrosu yer alacak. Cengiz Bozkurt ikna edilemediği için dizide yer almayacak. Bu kapsamda dizideki oyuncu kadrosunu az çok tahmin edebilirsiniz. Erdal Bakkal'ın yokluğu elbette ki hissedilecek ama asıl mesele Mecnun'un Leyla'ya olan duyduğu aşk ile İsmail abinin bitmek tükenmek bilmeyen konuşmalarıdır.




Son Güncelleme: 02.05.2021 16:50
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ExxenLeyla Ile Mecnun
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