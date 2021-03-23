Exxen Leyla ile Mecnun dizisi ne zaman başlayacak?

Daha önce TRT 1 ekranlarından yayınlanan ve Türkiye’nin en çok sevilen dizileri arasında olmayı başaran Leyla ile Mecnun dizisi çok yakında Acun Ilıcalı’nın dijital film ve dizi platformu Exxen’de yayınlanacak. Leyla ile Mecnun dizisi çok yakında Exxen platformunda izleyiciyle buluşacak. Leyla ile Mecnun hayranları Leyla ile Mecnun Exxen’de ne zaman başlayacak sorusunun yanıtlarını arıyor.
Exxen Leyla ile Mecnun
Sevilen dizi Sihirli Annem’den sonra Leyla ile Mecnun dizisi de Exxen’e gelecek. Alınan bilgilere göre Leyla ile Mecnun dizisi kadrosu yeniden Exxen’de birleşecek. Dizinin yönetmenliğini yine Onur Ünlü yapacak. Oyuncu kadrosunda ise Osman Sonat, Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin ve Ali Atay bulunacak.
Leyla ile Mecnun hayranları Leyla ile Mecnun Exxen’de ne zaman başlayacak sorusunun yanıtlarını arıyor. Dizinin çekimleri yaz aylarında başlayacak. 2021 yılının Kasım ayı gibi de yeni bölümler izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeniden çekileceğini duyan hayranları sosyal medyada gündem oluşturdu. Beklenmeyen bir final yüzünden sona eren dizinin yeniden başlayacak olması herkesi heyecanlandırdı.