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Exxen Leyla ile Mecnun dizisi ne zaman başlayacak?

Leyla ile Mecnun dizisi çok yakında Exxen platformunda izleyiciyle buluşacak. Leyla ile Mecnun hayranları Leyla ile Mecnun Exxen’de ne zaman başlayacak sorusunun yanıtlarını arıyor.

23 Mart 2021 Salı 13:54
Exxen Leyla ile Mecnun dizisi ne zaman başlayacak?
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Daha önce TRT 1 ekranlarından yayınlanan ve Türkiye’nin en çok sevilen dizileri arasında olmayı başaran Leyla ile Mecnun dizisi çok yakında Acun Ilıcalı’nın dijital film ve dizi platformu Exxen’de yayınlanacak. Leyla ile Mecnun dizisi çok yakında Exxen platformunda izleyiciyle buluşacak. Leyla ile Mecnun hayranları Leyla ile Mecnun Exxen’de ne zaman başlayacak sorusunun yanıtlarını arıyor.

900 milyon TL yatırım ile Exxen platformunu kuran Acun Ilıcalı, üyelerine ilk 1 hafta ücretsiz erişim imkanı sunuyor. Reklamlı ve reklamsız olarak iki ayrı üyelik seçeneği sunan platform, 1 Ocak 2021 tarihinde hizmete girmişti. Ancak daha ilk günden site çökmüştü. Bundan dolayı platformun takipçileri hayal kırıklığına uğradı. Son yapılan açıklamalara göre Exxen platformunu canlandıracak yeni bir projeye imza atılacak. Acun Ilıcalı, efsane dizi Leyla ile Mecnun dizisinin oyuncu kadrosunu yeniden bir araya getirecek.

Exxen Leyla ile Mecnun

Sevilen dizi Sihirli Annem’den sonra Leyla ile Mecnun dizisi de Exxen’e gelecek. Alınan bilgilere göre Leyla ile Mecnun dizisi kadrosu yeniden Exxen’de birleşecek. Dizinin yönetmenliğini yine Onur Ünlü yapacak. Oyuncu kadrosunda ise Osman Sonat, Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Serkan Keskin ve Ali Atay bulunacak.

Leyla ile Mecnun hayranları Leyla ile Mecnun Exxen’de ne zaman başlayacak sorusunun yanıtlarını arıyor. Dizinin çekimleri yaz aylarında başlayacak. 2021 yılının Kasım ayı gibi de yeni bölümler izleyiciyle buluşacak. Dizinin yeniden çekileceğini duyan hayranları sosyal medyada gündem oluşturdu. Beklenmeyen bir final yüzünden sona eren dizinin yeniden başlayacak olması herkesi heyecanlandırdı.



Son Güncelleme: 23.03.2021 13:54
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ExxenLeyla Ile Mecnun
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