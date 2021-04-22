Exxen Konuşanlar seyirci başvuru formu ve bilet alma yöntemleri

Son dönemin en popüler komedyenlerinden olan Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar, Youtube’dan dijital platform Exxen’e transfer olmuştu. Acun Ilıcalı tarafından kurulan ve kısa zamanda yaklaşık bir milyon aboneye ulaşan Exxen platformunda Konuşanlar programı, en çok izlenen içeriklerden oldu. Birçok kişi sevilen programa seyirci olarak katılmanın yollarını arıyor.

Exxen Konuşanlar başvuru

Exxen’de ekrana çıkan Konuşanlar programına seyirci olarak katılabilmek için “Konuşanlar Başvuru” yapmak gerekmektedir. Başvuru formunda katılımcılardan bazı kişisel bilgileri doldurmaları istenmekte ve incelemeler yapıldıktan sonra başvuru formu onay alırsa programın çekimlerinin yapıldığı adrese bilet alıp katılabilir. Konuşanlar programının çekimlerinin yapıldığı adres ile ilgili bilgiler Biletix sayfasında bulunmaktadır.

Exxen Konuşanlar nasıl bilet alnır?

Türkiye’de en geniş kapsamda bilet satış noktalarından bir tanesi olan Biletix üzerinden Exxen Konuşanlar programı için bilet satışı yapılmaktadır. Biletix’in resmi intenet sitesine girerek Konuşanlar programı arama kısmına yazılmalı ve ardından kullanıcıların karşısına en yakın zamanda yapılacak etkinlik listesi çıkmaktadır. Bu listeden en uygun tarih seçilerek ve bilet tutarı ödenip satın alınabilir.

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Exxen Konuşanlar seyirci başvurusunun detayları

Exxen platformunun en çok seyredilen programlarından olan Konuşanlara izleyici olarak katılmak için bilet satın almak gerekmektedir. Bileti alındıktan sonra çekimlerin yapılacağı gün ve saatte belirlenen adrese gidilmelidir. Gösteri binasına giriş yapılmadan önce bilet kontrolünden geçilir. Konuşanlar programı pandemi sürecinde popülerliğini iyice arttırırken biletleri satışa çıktığı an tükenmektedir. Sosyal medya kanalları üzerinden veya Biletix üzerinden güncel bilet satışları takip edilmelidir. Exxen platformundan da yapılan yönlendirmeyle de izleyici olarak programa dahil olunur.