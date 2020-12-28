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Exxen Konuşanlar ne zaman başlıyor?

1 Ocak 2021’de yayın hayatına başlayacak olan Exxen’de yayınlanacak programlardan biri olan “Konuşanlar” yeni sezonda dikkatleri üzerine çekti. İzleyiciler programın ne zaman başlayacağını ve program sunucusu Hasan Can Kaya’nın kim olduğunu merak ediyor. İşte cevabı…

28 Aralık 2020 Pazartesi 23:15
Exxen Konuşanlar ne zaman başlıyor?
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 ExxenKonuşanlar” ne zaman başlayacak?

 Exxen’de yayınlanacak Konuşanlar isimli program, 1 Ocak’tan itibaren yayınlanmaya başlayacak.

 “Konuşanlar” Hasan Can Kaya kim?

 16 Aralık 1989 İstanbul / Güngören doğumlu olan Hasan Can Kaya, baba tarafından Malatya’lı. Kaya, senarist, yazar ve aynı zamanda stand-up göstericisidir.

 Çocukluk zamanlarında komik olduğu için sürekli fırçalanan Kaya, lise zamanında da aynı şekilde komikliğine devam ederek arkadaşlarının da dikkatini çekmiştir. Bu yüzden mesleğini tiyatro ve komedyenlik alanlarında ilerletmeyi tercih etmiştir. Kendi kaleme aldığı hikaye ve senaryolarını film haline getirmek istediğinden bir dönem senaristlik yaptı. Ancak bu sektör içinde yaşadığı mobbing ve engeller nedeni ile mesleğe bir süreliğine ara vererek başka alana yöneldi.

 “1 Erkek 1 Kadın” adlı dizide senaristlik yaptığı sürede, aynı grupta çalıştığı arkadaşlarından aldığı destek ile stand-up yapmaya karar verdi.  Bu kararının ardından Leman Kültür Beşiktaş’ta stand-up yapmaya başladı. İlk zamanlar izleyici sayısı az iken, zamanla izleyici sayısı arttı. Seyirciden aldığı oldukça fazla olumlu geri dönüşler sonrası komedyenliği odaklandı ve 2020 Ocak ayında ekranlarda ilk kişisel projesi olan “Konuşanlar Talk Show” un çekimlerini başlattı. İlk yayınlandığı tarihte sıfır abonesi olan program, kısa zaman içinde kulaktan kulağa yayıldı ve 3 ay içinde 10 milyon izlenmeyi geçti. Şuan da “Konuşanlar” programına devam eden Hasan Can Kaya, ilerleyen zamanlarda başka stand-up konseptleri ile izleyici ile buluşmak istiyor.



Son Güncelleme: 28.12.2020 23:15
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