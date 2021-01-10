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Exxen Konuşanlar 3.bölüm ne zaman yayınlanacak? Konuşanlar yeni bölüm tarihi

Exxen Konuşanlar programı 3. bölümü ne zaman yayınlanacak? Exxen Konuşanlar programının sunuculuğunu kim yapıyor? 2021 yılında yayın hayatına geçen Exxen dijital platformunda yayınlanan Konuşanlar talk show programının 3. bölümünün yayınlanma tarihi herkes tarafından merakla araştırılıyor.

10 Ocak 2021 Pazar 22:02
Exxen Konuşanlar 3.bölüm ne zaman yayınlanacak? Konuşanlar yeni bölüm tarihi
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Exxen Konuşanlar Programının 3. Bölümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Yeni intenet platformu olan Exxen’de yayınlanan programlar arasında yerini alan Konuşanlar programının 3. Bölümünün ne zaman yayınlanacağı herkes tarafından merakla araştırılıyor.

Senarist ve komedyen Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu, önceki zamanlarda YoutTube’da talk Show olarak uzun bir süreden beri yayınlanan Konuşanlar programı, Acun Ilıcalı’nın 2021 yılında yayın hayatına soktuğu Exxen Dijital Platformunda yayınlanmaya başladı. Yeni Talk Show Konuşanlar sürpriz konular ve konuklarıyla orantısız mizah formatında izleyicilere kahkaha dolu zamanlar geçirtmektedir. Konuşanlar 3.bölüm 12 Ocak 2021 tarihinde Exxen üzerinden izlenebilecektir.



Son Güncelleme: 10.01.2021 22:02
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Anahtar Kelimeler:
Exxen Konuşanlar 3. BölümExxenAcun IlıcalıKonuşanlarHasan Can Kaya
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