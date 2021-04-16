Exxen Konuşanlar 17. bölüm izle

Acun Ilıcalı tarafında kurulan Dijital platform olan Exxen’de Hasan Can Kaya’nın sunumuyla Konuşanlar programı izleyenleri kahkahaya boğuyor. Hasan Can Kaya’nın sunduğu 17. bölümüyle ekranlara gelen Konuşanlar’ın 17. bölümünü izlemek isteyenler için link haberimizde yer almaktadır. Konuşanlar her Cuma Exxen’de yayında!
16 Nisan 2021 Cuma 02:41
Takip Et:
Daha önceleri Youtube’de yayınlanan Hasan Can Kaya’nın sunumuyla Konuşanlar Talk Show, Acun Ilıcalı’nın Exxen dijital platformunu kurmasıyla birlikte Exxen’de yayınlanmaya başladı. Her Cuma Exxen’de yeni bölümleri ile yayınlanan Konuşanlar Talk Show’u izleyenleri kahkahaya boğuyor. Sınıfın en çok Konuşanlar’ı Hasan Can’ın radarına takılırken eğlenceli anlar yaşanan Konuşanlar’ın 17. bölümü kaçırmayın.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.