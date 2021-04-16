Exxen Konuşanlar 17. bölüm izle

Daha önceleri Youtube’de yayınlanan’nın sunumuylaTalk Show, Acun Ilıcalı’nındijital platformunu kurmasıyla birlikte Exxen’de yayınlanmaya başladı. Her Cuma Exxen’de yeni bölümleri ile yayınlanan Konuşanlar Talk Show’u izleyenleri kahkahaya boğuyor. Sınıfın en çok Konuşanlar’ı Hasan Can’ın radarına takılırken eğlenceli anlar yaşanan Konuşanlar’ın 17. bölümü kaçırmayın.

Konuşanlar’ın 17. bölümünü Exxen'den full izlemek için tıklayınız.