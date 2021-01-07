Exxen, Katarsis program sunucusu Gökhan Çınar kimdir?

Youtube’de yaptığı Katarsis programı ile büyük ün kazanan ve yaşanmış hikayelerin anlatıldığı programın sunucusu olan Psikolog Gökhan Çınar merak ediliyor. Exxen platformuna geçen Katarsis programı merak ediliyor.

Exxen Katarsis programı

Youtube üzerinden yapılan Katarsis programı anlaşmalar sonrasında Exxen platformuna geçti. Program formatı, konukların çocukluklarında yaşanan olayları ve acılarına inerek konuyu açan Psikolog Gökhan Çınar tarafından sunuluyor.

Ünlü isimlerin de katıldığı Katarsis programında ülkemizin genel sorunlarını birebir yaşayan insanların hayat hikayeleri ve çocuklukları anlatılıyor.

Psikolog Gökhan Çınar kimdir?

23 Aralık 1983 yılında doğan Çınar, Haliç Üniversitesinden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapan Gökhan Çınar eğitimini tamamladıktan sonra Balıklı Rum Hastanesi ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde staj yapmıştır. EMDR eğitimini tamamladıktan sonra Türk Psikologlar Deneğine üye olmuştur. Oyun Terapileri deneğinin kurucusu olan Gökhan Çınar JoyTürk radyonun müdürlüğünü yapmıştır.

Gökhan Çınar sosyal medya hesabı

Sosyal medyayı son derece aktif kullanan psikolog Gökhan Çınar 2 yıldır pek çok kişinin ilgi ile takip ettiği Katarsis programının sunuculuğunu yapmaktadır. 943 paylaşımı bulunan Çınar’ın 180 binden fazla takipçisi vardır.

Gökhan Çınar evli mi?

Gökhan Çınar, psikoterapist Berrak Artemiz ile hayatını birleştirmiştir. Berrak Ayremiz ve Gökhan Çınar çiftinin Deniz adında bir erkek çocukları vardır.