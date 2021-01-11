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Exxen Kaçış yarışması başvurusu nasıl yapılır? Exxen kaçış başvuru formu

Yeni yılla beraber yayın hayatına başlayacak olan Exxen dijital platformu bir başka programını daha tanıttı. Alper Rende'nin sunumuyla gerçekleşecek olan Kaçış yarışma programının başvuru şartları merak edilmeye başlandı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 13:02
Exxen Kaçış yarışması başvurusu nasıl yapılır? Exxen kaçış başvuru formu
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Exxen dijital platformu üzerinde yayınlanacak olan Kaçış programı merak edilmeye başlandı. Alper Rende’nin sunumuyla gerçekleşecek olan Kaçış programının başvuru şartları araştırılmaya başlandı. Acun Ilıcalı, Exxen dijital platformunu Eylül ayları içerisinde duyurmuştu. Yavaş yavaş platformun içeriğinde nelerin olduğu açıklanmaya başlandı. 1 Ocak günü yayın hayatına başlayacak olan Exxen’in bir programı da Kaçış olacak.

Exxen Kaçış yarışma programı Alper Rende’nin hem sunuculuğunda hem de yarışmacılığını üstleneceği bir yarışma programıdır. Alper Rende’nin sunumunda gerçekleşecek olan format daha öncelerinde Alper Rende’nin Youtube kanalında bulunuyordu. Acun Ilıcalı, yeni dijital platformu olan Exxen’de bu formata yer verdi.

Exxen Kaçış yarışması formatı

 

Exxen Kaçış yarışmasına gelince aklınıza birçok format geliyor olabilir ama bu format zaten var ve bir yarışma olarak piyasaya sürülecek. Acun Ilıcalı, instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Hem aksiyon hem de eğlence arıyorsanız, Alper Rende ve 10 yarışmacının macera dolu kaçış anlarına ortak olun!”  Sözleriyle yeni yarışmaya açıklık getirdi.

Exxon kaçış yarışmasının formatı şu şekildedir: Bu yarışma, belirli bir yerden veya yerden kaçmaya çalışan bir grup insanın arasında ilk kaçan yarışmacı para ödülü kazanacaktır. Bir başka Kaçış formatı ise şöyle: Bir kez daha evden veya çevreden kaçmaya çalışan bir grup insan onları yakalamaya çalışacak ve yakalanmayanlar ödül kazanacak.

Exxen Kaçış başvuru formu

Exxen kaçış başvuru formu hakkında birçok soru merak edilmektedir. 1 Ocak 2021'de yayına hayatına merhaba diyecek olan Exxen platformu üzerinden yayınlanacak Kaçış yarışması için başvurular henüz başlamadı. Exxen kaçış yarışmasına katılanların sayısı 10 kişiyle sınırlı tutulacaktır. Aynı zamanda aksiyon ve eğlence konusunda tutkuluysanız, bu yarışma tam size göre, yarışma başvurusu başladığında başvuru yapmalısınız.

Exxen Kaçış yarışması için başvurular yayınlandığında mutlaka sizlerle paylaşacağız. Alper Rende tarafından düzenlenen kaçış yarışması, yarışmacılar ve seyirciler için oldukça eğlenceli ve aksiyon içeren bir yarışma olacaktır.



Son Güncelleme: 11.01.2021 13:02
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Anahtar Kelimeler:
KaçışExxenAcun IlıcalıAlper Rende
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