Exxen Kaçış ne zaman başlıyor? Exxen Kaçış sunucusu Alper Rende kimdir?

Platformda çalışmak üzere yaklaşık 1500 kişilik ekip oluşturulmuştur. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamalar dahilinde ise, EXXEN platformunun ücretsiz olmayacağı biliniyor. Kullanıcılara sunulan iki adet seçeneği bulunacak. Bu seçenekler ise; reklamlı ve reklamsız olarak karşımıza çıkıyor. EXXEN platformunun kurulması için harcanan miktar ise yaklaşık 900 milyon Türk lirası olarak açıklanmıştır.

EXXEN platformunda yayınlanacak olan “Kaçış”

EXXEN platformu ile izleyici ile buluşacak olan Kaçış adlı yarışmasında sunuculuğu Alper Rende üstlenmektedir. Dikkat çeken bir diğer nokta ise sunuculuk ile birlikte Alper Rende’nin yarışmacı olmasıdır. Eğer Alper Rende’yi YouTube üzerinden takip ediyorsanız bu yarışmaya yabancı olmayacaksınız. Çünkü, Kaçış adlı yarışma fenomenin YouTube kanalında bolca yayınlanmıştır. Acun Ilıcalı ise yarışmanın gelişmesinde yardımcı oldu ve sunuculuk görevini yine Alper Rende’ye verdi.

Yarışmaya yabancı olanlar için ise yarışmanın konsepti; Birkaç insan seçilen yerden ya da belirli bir alandan kaçmaya çalışacaktır. Kaçanlardan ilki ise yarışmadan para ödülü ile ayrılacaktır. Yalnız yarışmada sadece bir konsept bulunmuyor… Bir diğer konsepte ise; yarışmacılar ev tarzı bir ortama kapatılır ve buradan kaçmaları istenir. Bu esnada ise yarışmacıları yakalamaya çalışanlar da olacaktır. Yarışmacı yakalanmadan sona kalırsa para ödülünün sahibi olacaktır.

Alper Rende

1995 senesinde gözlerini İzmit’te dünyaya açmıştır. Kökeni Mardin’e dayanmaktadır. Alper Rende, üniversite eğitimine Beykent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü’nde devam etmektedir.

Vine uygulamasının trend olduğu senelerde, özellikle babası ile birlikte hazırladığı videolar Vine platformunda yoğun ilgi alınca; Alper Rende bir fenomen haline gelmiştir. Kendisi “Yeni Nesil” adlı rock grubunda davulcu olarak görev almaktadır.

Alper Rende’nin sinema deneyimi de bulunmaktadır. Kendisi 2016 senesinde Deniz Denizciler tarafından hem senaristliği hem de yönetmenliği yapılan “Türk Lokumu” adlı sinema filminde yer almıştır.

Alper Rende’nin oynadığı sinema filmleri

• Türk Lokumu(2015),

• Oha Diyorum(2017) adlı sinema filminde Alper karakterine hayat vermiştir,

• Çılgın Kolej(2017).