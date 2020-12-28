İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
3 ay ertelemeli yeni yıl kredisi veren bankalar ve faiz oranları
Son Dakika
3 ay ertelemeli yeni yıl...
Esnafa müjde ! 1000 TL hibe Kira yardımı resmi gazetede yayınlandı
Son Dakika
Esnafa müjde ! 1000 TL...
2021 yılı asgari ücret belli oldu
Son Dakika
2021 yılı asgari ücret belli...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...

Exxen Kaçış ne zaman başlıyor? Exxen Kaçış sunucusu Alper Rende kimdir?

EXXEN platformunun halka açılışı 1 Ocak 2021 olarak belirlendi. Hayata Acun Ilıcalı tarafından geçirilecek olan platform birçok dizi ile ön plana çıkmaktadır. Bu dizilerden biriside başrolünde Alper Rende’nin sunuculuğunu yapacağı “Kaçış” yarışmasıdır. İşte detaylar…

28 Aralık 2020 Pazartesi 22:45
Exxen Kaçış ne zaman başlıyor? Exxen Kaçış sunucusu Alper Rende kimdir?
Takip Et:
Platformda çalışmak üzere yaklaşık 1500 kişilik ekip oluşturulmuştur. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamalar dahilinde ise, EXXEN platformunun ücretsiz olmayacağı biliniyor. Kullanıcılara sunulan iki adet seçeneği bulunacak. Bu seçenekler ise; reklamlı ve reklamsız olarak karşımıza çıkıyor. EXXEN platformunun kurulması için harcanan miktar ise yaklaşık 900 milyon Türk lirası olarak açıklanmıştır.

 

 

EXXEN platformunda yayınlanacak olan “Kaçış” 

 
EXXEN platformu ile izleyici ile buluşacak olan Kaçış adlı yarışmasında sunuculuğu Alper Rende üstlenmektedir. Dikkat çeken bir diğer nokta ise sunuculuk ile birlikte Alper Rende’nin yarışmacı olmasıdır. Eğer Alper Rende’yi YouTube üzerinden takip ediyorsanız bu yarışmaya yabancı olmayacaksınız. Çünkü, Kaçış adlı yarışma fenomenin YouTube kanalında bolca yayınlanmıştır. Acun Ilıcalı ise yarışmanın gelişmesinde yardımcı oldu ve sunuculuk görevini yine Alper Rende’ye verdi.
 

 
Yarışmaya yabancı olanlar için ise yarışmanın konsepti; Birkaç insan seçilen yerden ya da belirli bir alandan kaçmaya çalışacaktır. Kaçanlardan ilki ise yarışmadan para ödülü ile ayrılacaktır. Yalnız yarışmada sadece bir konsept bulunmuyor… Bir diğer konsepte ise; yarışmacılar ev tarzı bir ortama kapatılır ve buradan kaçmaları istenir. Bu esnada ise yarışmacıları yakalamaya çalışanlar da olacaktır. Yarışmacı yakalanmadan sona kalırsa para ödülünün sahibi olacaktır.

 

 

Alper Rende

 
1995 senesinde gözlerini İzmit’te dünyaya açmıştır. Kökeni Mardin’e dayanmaktadır. Alper Rende, üniversite eğitimine Beykent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü’nde devam etmektedir.

 

Vine uygulamasının trend olduğu senelerde, özellikle babası ile birlikte hazırladığı videolar Vine platformunda yoğun ilgi alınca; Alper Rende bir fenomen haline gelmiştir. Kendisi “Yeni Nesil” adlı rock grubunda davulcu olarak görev almaktadır.

 

Alper Rende’nin sinema deneyimi de bulunmaktadır. Kendisi 2016 senesinde Deniz Denizciler tarafından hem senaristliği hem de yönetmenliği yapılan “Türk Lokumu” adlı sinema filminde yer almıştır.

 

Alper Rende’nin oynadığı sinema filmleri

 

• Türk Lokumu(2015),

 
• Oha Diyorum(2017) adlı sinema filminde Alper karakterine hayat vermiştir,
 
• Çılgın Kolej(2017).


Son Güncelleme: 28.12.2020 22:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenEXXEN KaçışEXXEN InstagramAcun IlıcalıAcun Ilıcalı InstagramAcun Ilıcalı FacebookAcun Ilıcalı TwitterAlper RendeAlper Rende Instagram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olay TV adı değişti
Olay TV adı değişti
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!

Popüler Haberler

Exxen Kaçış ne zaman başlıyor? Exxen Kaçış sunucusu Alper Rende kimdir?
İyi Aile Babası dizisi ismi neden değişti? Kanal D Babam Çok Değişti ismi ile yayınlayacak!
2021 Asgari ücret zammı sonrası kısa çalışma ödeneği ne kadar oldu?
2021 Asgari ücret desteği ne kadar oldu? Asgari ücret desteği kimler alır?
Exxen Hükümsüz dizisi ne zaman başlıyor? Hükümsüz konusu ve oyuncuları
Exxen Buraların Yabancısıyız sunucuları kimlerdir?
Uçan Kuş TV Hayatın İçinden programını sunan Evrim Keklik Kimdir?
Kalk Gidelim dizisi bitti mi, neden yok? Kalk Gidelim yayından kaldırıldı mı?
1 Ocak 2021 resmi tatil mi, eczaneler açık mı, kapalı mı?
Gürcistan güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2020
Jet Sosyete yeni bölümler yayınlanacak mı?
Can Yaman kimdir? Neden gündemde? Can Yaman biyografisi ve hakkında bilgiler
A101'de satılan SEG SRF 2831 buzdolabı nasıl alınır mı?
E-devlet ücretsiz maske sms kodu başvuru linki
Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında Türkiye'den kaç üniversite var?
Bekçi maaşları ne kadar oldu? 2021 bekçi maaşları
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinden Mansur karakteri! Kim tarafından canlandırılıyor? Gerçek hayatta yaşadı mı?
2021 Güncel AGİ zammı ne kadar oldu?
2021 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşına zam geldi mi?
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? filmin yeni fragmanı yayınlandı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyiciler tarafından beğenildi mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.