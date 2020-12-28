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Exxen Hükümsüz dizisi ne zaman başlıyor? Hükümsüz konusu ve oyuncuları

Exxen platformunun en merak edilen yapımlarından biri de Hükümsüz dizisi oldu. Dizi severler Exxen Hükümsüz dizisi ne zaman başlıyor, Hükümsüz konusu ve oyuncularını araştırıyor.

28 Aralık 2020 Pazartesi 22:37
Exxen Hükümsüz dizisi ne zaman başlıyor? Hükümsüz konusu ve oyuncuları
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1 Ocak tarihinde erişime açılacak olan Exxen platformunun en merak edilen yapımlarından biri de Hükümsüz dizisi oldu. Dizinin başrolü için ilk olarak Özgü Namal ile anlaşılmış ancak daha sonra Burçin Terzioğlu diziye dahil edilmişti. Dizinin çekimleri ise başladı.

Hükümsüz dizisi konusu ne?

Yapımcılığını Ayla ve Müslüm gibi önemli filmlerin yapımcısı olan Mustafa Uslu’nun üstlendiği dizinin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak yapıyor. Dizinin başrollerinde ise Burçin Terzioğlu, Alican Yücesoy, Hande Doğandemir ve İsmail Hacıoğlu yer alıyor.

Dizide kadına şiddet konu edinirken, yayınlanan afişte “Engellenebilir her ölüm cinayettir" sloganı dikkatleri çekti. Ancak dizinin konusuna ilişkin henüz ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

Exxen platformu 1 Ocak 2021 tarihinde erişime açılsa da Hükümsüz dizisinin hangi tarihte yayınlanacağı açıklanmadı.



Son Güncelleme: 28.12.2020 22:37
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Anahtar Kelimeler:
HükümsüzDiziExxen
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