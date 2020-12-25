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Exxen Hasan Can Kaya Konuşanlar yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlayacak?

YouTube’da her hafta trendler arasına giren Konuşanlar programı, artık Exxen’de yayınlacak. Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programı son dönemde adından en çok söz ettiren programlar arasına girmişti. YouTube üzerinden yayınlanan program, Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen’e geçti. Peki, Exxen’de yayınlanacak olan Konuşanlar programı ne zaman yayınlanacak?

25 Aralık 2020 Cuma 17:22
Exxen Hasan Can Kaya Konuşanlar yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlayacak?
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Komedyen Hasan Can Kaya’nın hazırlayıp sunduğu Konuşanlar programı, son dönemde adından sıkça söz ettiriyor. YouTube üzerinden yayınlanan program, her hafta YouTube trendlere giriyordu. Ancak Konuşanlar programı platform değiştirdi. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ve yeni yıl ile birlikte yayın hayatı başlayacak olan Exxen platformu, Konuşanlar programının yayın haklarını aldı. Acun Ilıcalı, Hasan Can Kaya ile anlaştığını ve Konuşalar programının artık Exxen’de olacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Bu anlaşmanın ardından Konuşanlar programının bölümleri, YouTube’dan silindi. Peki, Exxen’de yayınlanacak olan Konuşanlar programının yeni bölümü ne zaman?

 

Yeni bölüm ne zaman?

 

Bilindiği üzere Exxen, 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlıyor. Exxen’de yayınlanacak birçok programda, 1 Ocak itibariyle platformda yayınlanacak. Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar programının da, 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle yayınlanması bekleniyor.

 

Hasan Can Kaya’nın hayatı

 

16 Aralık 1989 tarinde hayata gelen Hasan Can Kaya, İstanbul Güngören’de doğmuştur. Aslen Malatyalı olan Hasan Can Kaya, 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk programına senaristlik yapmıştır. Burdaki başarısının ardından arkadaşlarının da desteğiyle stand-up yapmaya başlayan Hasan Can Kaya, Leman Kültür Beşiktaş’ta, gösteriler düzenlemeye başlamıştır. Ayrıca BKM’nin bazı yapımlarında yer alan Hasan Can Kaya, son olarak kendi hazırlayıp sunduğu Konuşanlar programını izleyiciyle buluşturmuştur. Bu programla büyük çıkış yapan Hasan Can Kaya, adından sıkça söz ettirir duruma gelmiştir.



Son Güncelleme: 25.12.2020 17:22
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Acun IlıcalıHasan Can KayaKonuşanlarExxenYouTubeKonuşanlar Yeni Bölümü
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