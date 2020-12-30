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Exxen hangi gün, saat kaçta, ne zaman açılıyor? Exxen dizileri ve program listesi

Acun Ilıcalı'nın kuracağı ve 2021 yılı ile birlikte yayın hayatına başlayacak olan Exxen merak ediliyor. Pek çok kişi, Exxen hangi gün, saat kaçta, ne zaman açılıyor? soruları araştırılmaya devam ediyor.

30 Aralık 2020 Çarşamba 17:15
Exxen hangi gün, saat kaçta, ne zaman açılıyor? Exxen dizileri ve program listesi
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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu yeni içerik platformu Exxen’in ne zaman duyurulacağı ve içeriklerin ne zaman bekleyenlere sunulacağı araştırılıyor. 2021 yılı ile birlikte duyurulacak olan Exxen TV’de 15 programın yayınlanması bekleniyor. Acun Ilıcalı’nın açıklamaları merak ediliyor.

Exxen TV ne zaman açılacak?

Exxen TV’nin açılış tarihi geçmiş açıklamalara göre 1 Ocak 2021 ile yayın hayatına başlıyor.

 

Exxen TV ücretli mi?

Exxen.com üzerinden hizmet verecek olan Acun Ilıcalı’nın platformunun ücretlendirmesi ile ilgili önemli açıklamalar yapıldı. Açıklamalarda Exxen’in reklamlı ve reklamsız olmak üzere iki şekilde kullanılabileceğini ve reklamsız hizmetin önemli bir indirim ile kamuoyuna duyurulacağı açıklanırken Acun Ilıcalı aynı zamanda Exxen’in ücretsiz bir oluşum olmayacağını belirtti.

Exxen platformu programları nelerdir?

Vahşi Şeyler

Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Hazal Türesan ve Aytaç Uşun’un başrollerinde olduğu Vahşi Şeyler aksiyon ve aşkın birlikte olduğu önemli bir dizidir.

Ayak Tenisi

Semih Şentürk ve Tuncay Şanlı, Albert Riera ve Ayhan Akman, Pascal Nouma ve Ahmet Dursun, Yattara ve Hami Mandıralı’nın takımlarının yarışacağı Ayak Tenisi programı 1 Ocak 2021 tarihi ile birlikte başlayacak.

Yetiş Zeynep

Aslı Bekiroğlu’nun başrolünde olacağı Yetiş Zeynep dizisi, Zeynep’in 6 çocuğun arasında geçirdiği zaman ve olayları anlatacak.

Katarsis

Youtube üzerinden yaptığı yayınlar ile büyük bir kitleye sahip olan Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın Katarsis programı Exxen platformunda yer alacak.

Kral Şakir

Çocuklar içinde yerli yapımları bünyesine katan Exxen’in çizgi dizisi Kral Şakir olacak.

MasterChef Junior

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programı ile aynı formatta olmasına rağmen yarışmacıların çocuk olacağı MasterChef Junior programı Exxen’de olacak.

Öğrenci Evi

4 öğrencinin aynı evde kalacağı Öğrenci Evi’nde herkesin farklı bir hikayesi olacak.

Akıl Oyunları

Kıvanç ve Burak adlı iki illüzyonistin yapacağı Akıl Oyuncuları programı Exxen’de.

Gibi

Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç’ın başrollerinde olduğu Gibi dizisi 2021 yılının en güçlü yapımları arasında görülüyor.

Garaj

Youtube’de ki içerikleri ile milyonlarca kişiye ulaşan Doğan Kabak ve Ferhat Albayrak Garaj programı ile Exxen’de olacak.

Tolgshow

Tolga Çevik’in sevilen programı Tolgshow Filtresiz adı ile Exxen TV’de yayınlanacak.

@EnisArıkan

Ünlü sunucu Enis Arıkan’ın eğlence programı @EnisArıkan Exxen’de.

Kirli Çamaşırlar

Türkiye’nin en ünlü Youtuberlarından olan Orkun Işıtmak’ın cesaret edilemeyen eylemleri yapacağı programı Kirli Çamaşırlar Exxen platformunda.

Sihirli Annem

Geçtiğimiz yılların en önemli dizilerinden bir tanesi olan Sihirli Annem, Exxen platformu için yeniden çekiliyor. Başrollerinde Emre Altuğ ve Açelya Topaloğlu’nun olacağı Sihirli Annem platformun en iddialı yapımı olacak.

Zeynep Bastık ve Konukları

Yaptığı Coverlar ile büyük başarı sağlayan Zeynep Bastık’ın programı olacak Zeynep Bastık ve Konukları müzik programı olacak.

Konuşanlar

Hasan Can Kaya tarafından hazırlanan ve sunulan komedi programı Konuşanlar 1 Ocak itibari ile Exxen’de yayınlanmaya başlayacak.

Şeref Bey

Başrollerinde Haluk Bilginer, Songül Öden, Devrim Yakut, Şükran Ovalı’nın olduğu Şeref Bey dizisi platformun en iddialı yapımı olurken aynı zamanda afişi ile büyük ilgi uyandırdı.

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 17:15
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Anahtar Kelimeler:
ExxenYayın TarihiProgramlarDiziler
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