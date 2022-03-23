Exxen Gibi 3.Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? Gibi Exxen ile 3 ve 4.Sezonlar İçin de Anlaştı!

Exxen platformunun kurulması ile birlikte başlayan Gibi dizisi kısa süre içerisinde büyük popülariteye ulaştı. İzleyiciler 3.sezonun ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Exxen Gibi 3.sezon ne zaman yayınlanacak? İlk 2 sezonuyla kasıp kavuran Gibi dizisinin 3.sezonu büyük merak konusu oldu. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Exxen Gibi dizisinde ilk 2 sezon büyük izlenme oranlarıyla geçti. Bu süreçte Gibi dizisi büyük popülariteye ulaşırken Acun Ilıcalı çok geçmeden 3 ve 4.sezonlar için de Gibi projesi ile anlaşma sağladı. İşte Gibi dizisinin 3.sezon yayın tarihi ve daha fazlası yazımızın devamında yer alıyor.

EXXEN GİBİ 3.SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın başrollerinde rol aldığı Exxen'de yayınlanan Gibi dizisi kısa süre içerisinde Konuşanlar programının ardından en fazla izlenen yapım olurken Exxen platformuna ise değer katıyor. Değer katan dizilerden birisi olan Exxen platformu için ise 3.sezon yayın tarihi merak konusu oldu. İşte 3.sezon 1.bölüm yayın tarihi gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

Exxen'de yayınlanan Gibi dizisinin 3.sezonu için çekimler başlarken yeni sezonun Temmuz - Ağustos ayları arasında yayınlanması bekleniyor. İzleyiciler yayın tarihi kesinleştiğinde yine en taze bilgiyi gursesgazetesi.com adresinden öğrenecek.

EXXEN GİBİ DİZİSİ KONUSU

Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan iki arkadaş. En büyük özellikleri ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermek. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütüyor, işleri saç baş yolduracak seviyeye getiriyorlar. Onlar her gün yaşadığımız talihsizliklerin, tuhaf olayların ve çaresizliklerin cisimleşmiş hali.