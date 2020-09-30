Exxen gençlik dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?

Exxen Gençlik Dizisi Oyuncu Kadrosu

Exxen dijital platformunda yayınlanacak müzikal gençlik dizisinde Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven rol alacak. Dizinin adı ve senaryosu belirsiz. Acun Ilıcalı gençleri bu kanala bağlayarak kanal üzerinden oyuncusunu yayınlayacak gibi görünüyor. Oyunculara yeni oyuncular ekleyerek sizi bilgilendireceğiz.

Aleyna Tilki

Cemal Can Canseven

28 Mart 2000'de Konya'da doğdu. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışma programında söylediği şarkının ardından adından söz ettirmeye başladı ve 2016 yılında Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın Cevapsız Çınlama adlı single'ında şarkıcı olarak yer aldı. Şarkının klibi 2016 yılında Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu. Yılda 480 milyonun üzerinde görüntülendi. Aleyna Tilki, bir süre sonra O sen olsan bari şarkısıyla ünlü oldu ve bu şarkı en çok dinlenenler arasında birinci oldu.

25 Mayıs 1996 İzmir doğumludur. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi'nde reklam tasarımı ve iletişim eğitimi almaya başladı. Arkadaşlarının önerisiyle İstanbul DJ Akademi'de DJ olarak eğitim almaya başladı. Cemal Can Canseven üniversite eğitiminin yanı sıra Youtube'da da aktiftir. Üniversiteden tanıdığı Danla Bilic ile videolar çekmektedir. Survivor yarışmasına da katılan Cemal Can Canseven, Instagram'da 3,5 milyon takipçiye sahip.

Exxen Gençlik Dizisi Konusu Yayın Tarihi

Exxen'de yayın hayatına başlayacak olan müzikal gençlik dizisinin adı, konusu ve yayın tarihi henüz bilinmiyor. Sadece iki popüler ünlü isim Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven ile anlaşıldığı açıklandı. Exxen gençlik dizisi ile ilgili gelişen olayları ileride sizlerle paylaşacağız.