İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
İstanbul'da botoks sonrasında hayatını kaybeden genç kadının halsiz görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
İstanbul'da botoks sonrasında hayatını kaybeden...
Bebek'te skandal partinin yapıldığı iş yerinin mühürlenmesi için işlem başlatıldı
Bebek'te skandal partinin yapıldığı iş...
Suriyeli Çocukları dilendiren çete çökertildi
Son Dakika
Suriyeli Çocukları dilendiren çete çökertildi
Yıllık izinlerde hafta sonları sayılmayacak! Memurlara müjde Resmi Gazetede!
Son Dakika
Yıllık izinlerde hafta sonları sayılmayacak!...

Exxen gençlik dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?

Exxen'de yayın hayatına başlayacak olan müzikal gençlik dizisinin adı, konusu ve yayın tarihi henüz bilinmiyor. Sadece iki popüler ünlü isim Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven ile anlaşıldığı açıklandı. Acun Ilıcalı'nın kurmuş olduğu yeni platform hakkında bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

30 Eylül 2020 Çarşamba 08:10
Exxen gençlik dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?
Takip Et:

Exxen Gençlik Dizisi Oyuncu Kadrosu

Exxen dijital platformunda yayınlanacak müzikal gençlik dizisinde Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven rol alacak. Dizinin adı ve senaryosu belirsiz. Acun Ilıcalı gençleri bu kanala bağlayarak kanal üzerinden oyuncusunu yayınlayacak gibi görünüyor. Oyunculara yeni oyuncular ekleyerek sizi bilgilendireceğiz.

Aleyna Tilki


28 Mart 2000'de Konya'da doğdu. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışma programında söylediği şarkının ardından adından söz ettirmeye başladı ve 2016 yılında Türk besteci ve aranjör Emrah Karaduman'ın Cevapsız Çınlama adlı single'ında şarkıcı olarak yer aldı. Şarkının klibi 2016 yılında Türkiye'de en çok izlenen video klip oldu. Yılda 480 milyonun üzerinde görüntülendi. Aleyna Tilki, bir süre sonra O sen olsan bari şarkısıyla ünlü oldu ve bu şarkı en çok dinlenenler arasında birinci oldu.

Cemal Can Canseven

25 Mayıs 1996 İzmir doğumludur. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi'nde reklam tasarımı ve iletişim eğitimi almaya başladı. Arkadaşlarının önerisiyle İstanbul DJ Akademi'de DJ olarak eğitim almaya başladı. Cemal Can Canseven üniversite eğitiminin yanı sıra Youtube'da da aktiftir. Üniversiteden tanıdığı Danla Bilic ile videolar çekmektedir. Survivor yarışmasına da katılan Cemal Can Canseven, Instagram'da 3,5 milyon takipçiye sahip.

Exxen Gençlik Dizisi Konusu Yayın Tarihi

Exxen'de yayın hayatına başlayacak olan müzikal gençlik dizisinin adı, konusu ve yayın tarihi henüz bilinmiyor. Sadece iki popüler ünlü isim Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven ile anlaşıldığı açıklandı. Exxen gençlik dizisi ile ilgili gelişen olayları ileride sizlerle paylaşacağız.



Son Güncelleme: 30.09.2020 08:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenPlatformAcun Ilıcalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Söz yazarı Şehrazat, uçak satın alan Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü
Söz yazarı Şehrazat, uçak satın alan Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü
Kocasını aldatan kadın, eşi ve yasak aşkıyla poz verdi
Kocasını aldatan kadın, eşi ve yasak aşkıyla poz verdi
Alev Alev dizisi yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor!
Alev Alev dizisi yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor!
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi

Popüler Haberler

Exxen gençlik dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?
100.000 alınacak arabalar listesi 2020
Alevlerin Ardında Komiser Taner karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Fatih Çetintaş kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çalışan anneye devlet destekleri nelerdir? 2020
Tövbeler Olsun yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Çalışan eşlerden hangisi asgari geçim indirimi alır, kimler asgari geçim indirimi alabilir?
Malta güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2020
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Rapor parası ne zaman alınır? Rapor parası tutarı hesaplama
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 30 Eylül 2020 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Çukur Efsun Kimdir? Gerçek adı nedir? Hazal Subaşı rol aldığı dizi ve yapımlar
Sefirin Kızı Neslihan Atagül diziden ayrılıyor mu? Nereye gidiyor?
Honda 100 bin aracı hava yastıklarındaki kusur nedeniyle geri çağırıyor
Survivor 33.Bölüm fragmanı 31 Mart Salı 2020
Ev kadınlarına iş kurmaları için faizsiz kredi desteği
Alevlerin Ardından Çiçek kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Hazar Ergüçlü kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın kimdir? Eğitim hayatı ve biyografisi
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
Kenya asgari ücret ne kadar? 2020 Kenya yaşam şartları nasıl?
Part time çalışana kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2020
2020-2021 YÖK Üniversitelerin uzaktan ve ikinci öğrenim ücretleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.