Exxen gençlik dizisinin oyuncu kadrosunda kimler bulunuyor?

Exxen Gençlik Dizisi Oyuncu Kadrosu
Exxen dijital platformunda yayınlanacak müzikal gençlik dizisinde Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven rol alacak. Dizinin adı ve senaryosu belirsiz. Acun Ilıcalı gençleri bu kanala bağlayarak kanal üzerinden oyuncusunu yayınlayacak gibi görünüyor. Oyunculara yeni oyuncular ekleyerek sizi bilgilendireceğiz.
Aleyna Tilki
Cemal Can Canseven
25 Mayıs 1996 İzmir doğumludur. İstanbul'da Yeditepe Üniversitesi'nde reklam tasarımı ve iletişim eğitimi almaya başladı. Arkadaşlarının önerisiyle İstanbul DJ Akademi'de DJ olarak eğitim almaya başladı. Cemal Can Canseven üniversite eğitiminin yanı sıra Youtube'da da aktiftir. Üniversiteden tanıdığı Danla Bilic ile videolar çekmektedir. Survivor yarışmasına da katılan Cemal Can Canseven, Instagram'da 3,5 milyon takipçiye sahip.
Exxen Gençlik Dizisi Konusu Yayın Tarihi
Exxen'de yayın hayatına başlayacak olan müzikal gençlik dizisinin adı, konusu ve yayın tarihi henüz bilinmiyor. Sadece iki popüler ünlü isim Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven ile anlaşıldığı açıklandı. Exxen gençlik dizisi ile ilgili gelişen olayları ileride sizlerle paylaşacağız.