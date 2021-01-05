Exxen Garaj programın formatı ve sunucusu

Exxen Garaj Sunucusu Ferhat Albayrak Kim?

1 Ocak 2021 tarihinde kurulumunu Acun Medya’nın yaptığı Dijital Platform Exxen yayına hazırlanıyor. Exxen yeniliklere öncülük yapacak. İlk aylarda ücretsiz yayın yapacağı ve ilerleyen zamanlarda ücretli hale geleceği edinilen bilgiler arasında. Exxen platformunda, dizi,film, belgesel vb. merak edilen birçok şey yayınlanacaktır.

Yayınlanacak programlardan olan Garaj, araba tutkunlarını mutlu edecek. Garaj programının sunuculuğunu Ferhat Albayrak ve Doğan Kabak gerçekleştirecek. Program Ocak ayı itibariyle yayına hazır olacak. Programda lüks arabalar ve bu arabalar hakkında detaylı bilgiler yer alacak.

Garaj Sunucusu Ferhat Albayrak Kim?

Böyle bir şirkette genel müdür olmasını fazla miktarda lüks araba ve fazla çalışan olması etkiledi. Albayrak, DJ olarak da tanınmaktadır. İş bitiminde bu tutkusunu da gerçekleştiriyor. DJ Carl Coks ile tanıştıktan sonra dünyanın en iyi DJ’si olmak istediğini belirten iş insanı, Coks’un kendisine ait olan bir parçayı albümüne eklediğini ve dünyanın her yerine bu parçayı ulaştırdığını ifade ediyor.

Ünlü iş insanı, Türkiye’nin ilk elektronik müzik şirketi olan Jeton Recerds’ un kurucusudur. Büyük bir araba tutkunu, başarılı bir iş insanı, prodüktör ve girişimcidir. Ferhat Albayrak, Saint Michel mezunudur. Annesi Robert, babası ise Galatasaray mezunu olan oldukça birikimli bir ailesi bulunmaktadır.

Albayrak, arkadaş seçimini bazı şeylere dikkat ederek yapmaktadır. Bunlardan bazıları, arkadaşlarının tercih ettikleri gömlek markaları, Rolex saat takmaları, Ralph Lauren marka giyinmeleridir. Kendisi SS Motors’un sahibidir.

Ferhat Albayrak’ın Hayat Arkadaşı Kim?

Albayrak, mutlu bir evlilik sürdürmekte olup eşi ünlü olmadığı için medyada bilinmemektedir.