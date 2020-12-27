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EXXEN fiyatı ne kadar olacak, aylık abonelik ücreti belli oldu mu?

Yakın zamanda yayın hayatına başlayacak olan Exxen dijital platformunun aylık abonelik ücretinin ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Yayın hayatına “Türkiye’nin dijital platformu” sloganı ile başlayacak olan Exxen’le ilgili önemli haberler gelmeye başladı. Platforma ait olan sosyal medya hesabı üzerinden yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni haberlerin gelmesiyle beraber pek çok insan aylık abonelik ücretin ne kadar olacağını araştırmaya başladı.

27 Aralık 2020 Pazar 16:51
EXXEN fiyatı ne kadar olacak, aylık abonelik ücreti belli oldu mu?
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Exxen ücreti belli oldu mu?

Yeni dijital platformun aylık abonelik ücretlerine ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Kısa süre içerisinde seyirci karşısına çıkacak olan platformun maliyeti için çeşitli söylentiler öne sürüldü.

Exxen fiyatı ne kadar olacak?

Exxen aboneliğinin fiyatı ile ilgili çeşitli söylentiler gündemde yer alıyor. Son olarak, Exxen abonelik ücretleriyle ilgili bir video Stolk YouTube kanalında yayınlandı. Videoda şu anda aylık ücretin gizlendiği belirtildi, ancak kaynaktan alınan bilgilere göre Exxen'in aylık fiyatı netlik kazandı.

Videoda, platform yönetiminin platformun ilk 7 gün mü yoksa ilk 14 gün mü ücretsiz olacağı ve ilk haftanın tamamen ücretsiz olup olmayacağı konusunda hemfikir olmadığı iddia edildi. Stolk kanalının iddia ettiği gibi, platformun aylık ücreti yıllık 7,99 TL veya yıllık üyelikle aylık 5,99 TL olacak. Şimdi ilgili yetkililerden açıklama ve resmi fiyatlandırma politikası hakkında bilgi bekleniyor.

Exxen ne zaman açılıyor?

Yakın zamanda yayına başlayacak olan Exxen’in, kesin yayın tarihi 1 Ocak 2021 olarak düşünülüyor. Yeni dijital platformunda yayınlanacak olan dizi, film ve programlar açıklanmaya başlandı.

Exxen’de neler olacak?

Acun Ilıcalı, Esra Eron ve Alp Kırşan’ın yer aldığı Sürprizimiz Var, Dinçer Güner ve Hande Kazanova’nın yer aldığı Astrolojik Şifreler, Şef Türev Uludağ ve Çağan Atakan Arslan’ın yer aldığı Nasıl Zayıflarım, 11 dövüşçünün 1 evin içerisinde yaşayacağı Fight Club programı, Youtuber Mesut Can Tomay ve YouTuber Ali Biçim’in yer aldığı O Adam Oldun Mu?, Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Aytaç Uşun ve Hazal Türesan’ın yer aldığı Vahşi Şeyler, Semih Şentürk, Tuncay Şanlı, Albert Riera, Ayhan Akman, Pascal Nouma, Ahmet Dursun, Yattara ve Hami Mandıralı gibi önemli futbolcuların bulunduğu Ayak Tenisi, Aslı Bekiroğlu, Keremcem ve Ece Dizdar gibi oyuncuların bulunduğu Yetiş Zeynep, Mikrop Avcıları, Öğrenci Evi, Akıl Oyunları ve Garaj gibi yapımlarda platformda yayınlanacaktır.

Ayrıca Konuşanlar programı 1 Ocak'ta platformda yayınlanacak. Program daha önce Hasan Can Kaya'nın yazıp tanıttığı Konuşanlar YouTube kanalında yayınlandı. Şeref Bey dizisi de platformda yer alacak dizinin oyuncuları arasında Haluk Bilginer, Songül Öden, Şükran Ovalı, Ertan Saban, Ecem Uzun, Ahmet Rıfat Şungar, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut yer alıyor. Öte yandan Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, Gibi isimli diziyle birlikte platformda seyirci karşısında olacak.

Ayrıca ekranlarda reyting rekorlarını alt üst eden Tolg Show, bir zamanlar en çok izlenen dizilerinden biri olan ve yeni kadrosuyla ekranlarda olacak olan Sihirli Annem, müzik dolu bir programla Zeynep Bastık ve konukları, ünlü YouTube fenomeni Orkun Işıtmak ile Kirli Çamaşır programı, MasterChef yemek programının çocuk versiyonu MasterChef Junior, popüler YouTube programlarından Katarsis ve KatarsisX-TRA psikolog Gökhan Çınar ile yeni dijital platformda olacak.

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:51
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ExxenAboneliküctret
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