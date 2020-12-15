Exxen Fightclup nedir, ne zaman başlayacak? 11 Dövüşçü aynı evde!

Yeni yılın ilk günü yayına başlayacak olan Exxen platformu ile ilgili detaylar belli oluyor. Platformun sahibi Acun Ilıcalı, Exxen’de yayınlanacak ‘Fightclub’ isimli yarışmanın fragmanını paylaştı.

Fightclub’dan ilk fragman geldi!

Exxen platformunda yayınlanacak olan Fightclub yarışması için birçok oyuncu ve sporcu ile anlaşma sağlandı. 11 dövüşçünün yarışacağı Fightclub’ın ilk fragmanı yayınlandı. Yarışmada daha önce Survivor şampiyonu olandikkatleri çekiyor. Programın sunuculuğunu iseüstleniyor. Yarışmada 11 dövüşçü belirli bir süre aynı evde kalacak.