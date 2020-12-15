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Exxen Fightclup nedir, ne zaman başlayacak? 11 Dövüşçü aynı evde!

Exxen platformu yayına başlamaya hazırlanırken Fightclub adlı yarışmadan ilk fragman geldi. 11 dövüşçünün aynı evde olacağı yarışmanın ne zaman başlayacağı ortaya çıktı.

15 Aralık 2020 Salı 18:25
Exxen Fightclup nedir, ne zaman başlayacak? 11 Dövüşçü aynı evde!
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Yeni yılın ilk günü yayına başlayacak olan Exxen platformu ile ilgili detaylar belli oluyor. Platformun sahibi Acun Ilıcalı, Exxen’de yayınlanacak ‘Fightclub’ isimli yarışmanın fragmanını paylaştı.

Fightclub’dan ilk fragman geldi!

Exxen platformunda yayınlanacak olan Fightclub yarışması için birçok oyuncu ve sporcu ile anlaşma sağlandı. 11 dövüşçünün yarışacağı Fightclub’ın ilk fragmanı yayınlandı. Yarışmada daha önce Survivor şampiyonu olan Atakan Arslan dikkatleri çekiyor. Programın sunuculuğunu ise Bilgehan Demir üstleniyor. Yarışmada 11 dövüşçü belirli bir süre aynı evde kalacak.



Son Güncelleme: 15.12.2020 18:25
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Anahtar Kelimeler:
FightclubAcun IlıcalıExxenBilgehan DemirAtakan Arslan
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