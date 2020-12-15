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Exxen Fightclup ne zaman başlayacak? Exxen Fightclup fragmanı

Exxen Fight Clup yarışması ne zaman başlayacak? Exxen Fight Clup yarışmasındaki yarışmacılar kim? Fight Clup yarışması Exxen'de ne zaman yayınlanacak? Exxen nedir? Acun Ilıcalı yeni çıkartacağı internet platformu olan Exxen'de yer alacak olan Fight Clup yarışmasının fragmanını paylaşmasının ardından izleyiciler yarışmanın ne zaman başlayacağını ve kadrosunda kimler olacağını araştırıyorlar.

15 Aralık 2020 Salı 22:06
Exxen Fightclup ne zaman başlayacak? Exxen Fightclup fragmanı
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Exxen’de Yayınlanacak Olan Fight Clup Yarışması Ne Zaman Başlayacak? Fight Clup Kadrosunda Kimler Var?

TV 8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı tarafından oluşturulan intenet platformu exxen projelerinin detayları her geçen gün belli olmaya devam ediyor. Exxen’de başlayacak olan Fİght Clup yarışmasının fragmanı yayınlandı. Herkes Fight Clup kadrosunda kimlerin olduğunu ve yarışmanın ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Acun Ilıcalı’nın yeni platformu Exxen’den ilk fragman ve yayınlanacak olan ilk programın detayları belli oldu.

Exxen Fight Clup Kadrosunda Kimler Var?

Yeni intenet platformu Exxen için hazırlıklara son hız devam eden Acun Ilıcalı, Fight Clup yarışmasının ilk fragmanını takipçileriyle paylaştı. Yarışmada 11 dövüş sporcusunun yanı sıra Çağan Atakan Arslan ve Bilgehan Demir de yerlerini alacak.

TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, 2021 yılının Ocak ayında yeni platformu olan Exxen’i kullanıma açacak. Platformda pek çok dizi ve programa yer verecek olan Ilıcalı, Exxen’de yayınlanacak olan ilk yarışmanın fragmanını yayınladı. 11 Dövüş sporcusunun aynı evi paylaşacağı ve projenin yapımını ve tasarımını Bilgehan Demir üstlenecektir. Acun Ilıcalı Fight Clup’ın Exxen’de yayınlanacak fragmanını İnstagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Yarışmada eski Survivor şampiyonu olan Çağan Atakan Arslan’da yer alıyor.

Fight Clup Exxen’de Ne Zaman Yayın Hayatına Başlayacak?

Exxen platformunda Fight Clup yarışmasının ne zaman yayın hayatına başlayacağı henüz belli olmadı.

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 22:06
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Anahtar Kelimeler:
ExxenExxen Fight ClupAcun IlıcalıTV 8Yarışmaİnternet Platformu
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