Exxen Fight Clup yarışması ödülü ne kadar? Çekimler nerede yapılmaktadır?

Fight Clup, 2021 Ocak ayında Exxen ekranlarında görünecek. Evde 11 savaşçının bir araya geldiği ve her gün iki kişinin dövüştüğü Fight Clup yarışmasının çekimleri gizli bir şekilde olarak çekilecek. Fight Clup yarışmasının kazananları da büyük bir ödül alacak.
Fight Clup nerede çekiliyor?
Fight Clup’ta büyük ödül ne?
Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen yarışmalar da her zaman birden fazla ödül verilmektedir. Bundan dolayı Fight Clup yarışmasının birincisine yaklaşık 250.000 TL ödül verilecek. Fight Clup ayrıca birçok ödüllü dövüşe ev sahipliği yapacak; Oyuncular ayrıca evdeyken reklam ücreti alacaklar, Ancak Fight Clup rakiplerinin telif hakları Acun Medya'da bulunacaktır.
Son Güncelleme: 27.12.2020 16:50