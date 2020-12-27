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Exxen Fight Clup yarışması ödülü ne kadar? Çekimler nerede yapılmaktadır?

Acun Ilıcalı'ya ait olan yeni dijital Platformu Exxen üzerinde yayınlanacak olan Fight Clup yarışma programı büyük ilgi görmeye başladı. Exxen üzerinde yayınlanacak olan Fight Clup yarışma programının büyük ödülü ve çekimlerinin nerede yapıldığı merak konusu oldu.

27 Aralık 2020 Pazar 16:50
Exxen Fight Clup yarışması ödülü ne kadar? Çekimler nerede yapılmaktadır?
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Fight Clup, 2021 Ocak ayında Exxen ekranlarında görünecek. Evde 11 savaşçının bir araya geldiği ve her gün iki kişinin dövüştüğü Fight Clup yarışmasının çekimleri gizli bir şekilde olarak çekilecek. Fight Clup yarışmasının kazananları da büyük bir ödül alacak.

Fight Clup nerede çekiliyor?

Fight Clup, Balıkesir'in Marmara Adası'nda çekilecek. Dövüş Kulübü Evi de Marmara adasında bulunmaktadır. Marmara Denizi'nin en büyük adası olan Marmara Adası, Balıkesir'de bir adadır. İstanbul'dan deniz otobüsü ile ulaşılabilen Marmara adası 118 km'lik bir alanı kaplamaktadır. Tekirdağ'dan 9.870 kişinin yaşadığı Marmara adasına da feribot bağlantıları var. Geçimini turizm ve zeytincilikle sağlayan Marmara Adalıları, Fight Clup yarışması ile daha çok tanınacak. Fight Clup yarışması için kullanılan villa muhtemelen Avşa Adası'nda olacaktır. Bundan dolayı devam eden yarışmadan bilgi almak çok zor olacaktır.

Fight Clup’ta büyük ödül ne?

Acun Ilıcalı tarafından düzenlenen yarışmalar da her zaman birden fazla ödül verilmektedir. Bundan dolayı Fight Clup yarışmasının birincisine yaklaşık 250.000 TL ödül verilecek. Fight Clup ayrıca birçok ödüllü dövüşe ev sahipliği yapacak; Oyuncular ayrıca evdeyken reklam ücreti alacaklar, Ancak Fight Clup rakiplerinin telif hakları Acun Medya'da bulunacaktır.



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:50
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Anahtar Kelimeler:
Fight ClupExxenAcun IlıcalıYarışma
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