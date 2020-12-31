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Exxen Fight Club sunucusu Bilgehan Demir kimdir, kaç yaşında, nereli?

Exxen, Fight Club programının sunuculuğunu üstlenen Bilgehan Demir merak edilmeye başlandı. Pek çok kişi, Exxen Fight Club sunucusu Bilgehan Demir kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularını araştırmaya başladı.

31 Aralık 2020 Perşembe 23:35
Exxen Fight Club sunucusu Bilgehan Demir kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Exxen TV’nin merakla beklenen Fight Club programının sunucusu Bilgehan Demir merak edilmeye başladı. Pek çok kişi Bilgehan Demir’in kim olduğunu araştırıyor.

Fight Club Bilgehan Demir kimdir?

Spor spikeri, yapımcı ve sunucu olan Bilgehan Demir, 18 Haziran 1976’da Ardahan’da dünyaya geldi. 1979 yılında Bursa’ya taşınan Demir eğitimini burada tamamlamıştır. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliğini kazanan Demir, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra medya sektörü için ekstra eğitimler almaya başladı.

İlk defa televizyonda 1994 Flash TV’de başlayan Demir okulu ve medyayı bir arada yürüttü. 1997 yılında Bursa’nın Bursa FM ve Kanal 16’da görevler alarak tecrübe kazanmaya başladı. 1998 yılında Cine 5’te Avrupa’dan Futbol programı sunuculuğu yaptı. 2000 yılına kadar bu görevde kalan Bilgehan Demir 2000 yılı Galatasaray’ın UEFA Şampiyonluğunun muhabirlik yaptı. 2000 yılında TGRT’ye transfer oldu. 2004 yılında askerlik görevini yaptıktan sonra CNN Türk ve Kanal D’de Beşiktaş ve Türkiye milli takımının sorumlusu oldu. 2006 yılında TGRT’ye tekrar dönen Bilgehan Demir, TGRT satıldıktan ve adı FOX olarak değişen kanalın kadrosunda da yer aldı. 2011 yılında kendi şirketini kuran Demir ticarete atıldı. Daha sonrasında Cine 5 ve Beyaz TV’de TNA ve TPW maçlarının anlatıcılığını yaptı. TRT’de boks maçlarını sunduktan sonra kariyerine ara veren Bilgehan Demir yıllar sonra tekrar ekranlara döndü.

2006 yılında FOX’ta başladığı sunuculuk hayatında 5 sene ara vermeden Kick-boks, Pro Wrestling Smackdown, Raw, TNA Impact ve TPW maçlarını sunmaya başladı. Türkiye ve Hollanda’da yaptığı sunuculuklar ile reyting rekorlarını alt üst eden Bilgehan Demir daha sonrasında WWE dergisinde 2011 yılında özel röportaj ve yazılar yazmaya başladı.

2011 yılında kurduğu şirket ile muhabirlik ve sunuculuğa devam eden Bilgehan Demir Exxen TV’de Fight Club programının sunuculuğunu yapacak.

 



Son Güncelleme: 31.12.2020 23:35
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