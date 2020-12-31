Exxen Fight Club sunucusu Bilgehan Demir kimdir, kaç yaşında, nereli?

Exxen TV’nin merakla beklenen Fight Club programının sunucusu Bilgehan Demir merak edilmeye başladı. Pek çok kişi Bilgehan Demir’in kim olduğunu araştırıyor.
Fight Club Bilgehan Demir kimdir?
Spor spikeri, yapımcı ve sunucu olan Bilgehan Demir, 18 Haziran 1976’da Ardahan’da dünyaya geldi. 1979 yılında Bursa’ya taşınan Demir eğitimini burada tamamlamıştır. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliğini kazanan Demir, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra medya sektörü için ekstra eğitimler almaya başladı.
2006 yılında FOX’ta başladığı sunuculuk hayatında 5 sene ara vermeden Kick-boks, Pro Wrestling Smackdown, Raw, TNA Impact ve TPW maçlarını sunmaya başladı. Türkiye ve Hollanda’da yaptığı sunuculuklar ile reyting rekorlarını alt üst eden Bilgehan Demir daha sonrasında WWE dergisinde 2011 yılında özel röportaj ve yazılar yazmaya başladı.
2011 yılında kurduğu şirket ile muhabirlik ve sunuculuğa devam eden Bilgehan Demir Exxen TV’de Fight Club programının sunuculuğunu yapacak.