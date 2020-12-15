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Exxen Fight Club formatı ne, nasıl bir program olacak? Avatar Atakan'da artık Exxende!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen platformunda yayınlanması beklenen programlar ile ilgili açıklamalar devam ederken en son açıklanan Fight Club merak edilmeye başladı. Pek çok kişi, Exxen Fight Clup formatı ne, nasıl bir program olacak? Sorularını araştırmaya başladı.

15 Aralık 2020 Salı 20:43
Exxen Fight Club formatı ne, nasıl bir program olacak? Avatar Atakan'da artık Exxende!
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Acun Ilıcalı tarafından duyurusu yapılan Exxen ile ilgili yarışma formatları aktarılmaya devam ederken son olarak duyurulan ve büyük ilgi çeken Fight Club merak edilmeye başlandı.

Hasan Can Kaya, Feyyaz Yiğit, Tolga Çevik ve Ali Biçim ile Mesut Can Tomay gibi isimleri kadrosuna katmayı başaran Exxen’de başlaması beklenen yeni programı duyurdu.

Yeni yılda duyurulması beklenen Fight Club programının sunuculuğunu Bilgehan Demir yapacak açıklamaları gelirken Survivor 2016’da şampiyon olan Avatar Atakan’ın da içerisinde bulunduğu toplam 11 dövüşçü aynı evde yaşayacak. Programının adının neden Fight Club bilinmezken yeni yılla beraber detayların paylaşılması bekleniyor.

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 20:43
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Acun IlıcalıExxenFight ClubAvatar Atakan
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