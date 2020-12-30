İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Exxen Fight Club evi nerededir?

Fight Club evinin yer aldığı yer neresi? Birinciye verilecek ödül ne olacak? İşte detaylar...

30 Aralık 2020 Çarşamba 15:12
Exxen Fight Club evi nerededir?
Takip Et:

Acun Ilıcalı’nın Exxen platformunda çeşitli icerikler gelmeye devam ediyor. Fight Club adlı yarışma programı ile 11 kişinin 1 evde yaşadıkları ve birbiriyle dövüşerek rekabet ettikleri yarışma izleyicilerle buluşacak. Fight Club evinin yer aldığı yer neresi? Birinciye verilecek ödül ne olacak? İşte detaylar...

Fight Club’ın sunucu ismi ise ünlü spiker Bilgehan demir ile birlikte Survivor’da da tanıdığımız isim Avatar Atakan’la bu görevi devralacaklar. Dövüşçüler için belirlenen kurallardan birisi her güm iki kişinin birbiriyle mücadele edeceği ve evdeki herhangi bir yerde dövüşe dair bir olayda eleneceği oldu.

Fight Club yarışmasında yer alan dövüşcü isimleri

Mehmet Ali Meriç

İsmail Uzuner

Muhammed Apaydın

Medeni Çelik

Enis Yunusoğlu

Onur Çelik

Kutluhan Sormageç

Berat Altıntop

Mükremin Güler

İsa Göçmen

Hasan Demir

Fight Club birinci ödülü ne kadar?

Exxen’de yayınlanacak yarışma programı Fight Club için belirlenen ödül miktarı en az 250 bin tl olarak belirlenmiştir. Ayrıca yarışma boyunca yapılacak ödüllü dövüşler de olacaktır.

Fight Club evi Marmara adasında

Fight Club yarışması için tutulan ev villa şeklinde olmuş ve yeri ise Balıkesir’e bağlı olan Marmara adası olmuştur. Fight Clun yarışmacıları mücadele boyunca Marmara adasındaki bu villa evinde kalacaklardır.



Son Güncelleme: 30.12.2020 15:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fight ClubEvExxen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Exxen Fight Club evi nerededir?
10 Bin Adım dizisi nasıl izlenir? Gain TV 10 Bin Adım dizisi oyuncuları ve konusu
Gain Medya sahibi kimdir? Gözde Akpınar nereli, kaç yaşında?
Alev Alev 31 Aralık'ta neden yok?
Ziraat Bankası aylık 457 TL taksitle 5 bin TL tüketici kredisi vereceğini duyurdu
Netflix 50m2 tanıtım fragmanı yayınlandı
2021 yılında Bekçi alımı ne zaman gelecek? Bekçi alımı askerlik şartı kalkacak mı?
TRT 2021 yılbaşı programı
Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko sevgili mi? Ersin Düzen itiraf etti!
Müge Anlı'da aranan Gülsüm Doğan bulundu mu?
Boğa Burcu 21 Aralık 2020 – 27 Aralık 2020 haftalık yorumu
Show TV Alev Alev dizisi oyuncuları ve konusu
Şahsiyet dizisi nereden izlenir? Şahsiyet dizisi konusu ve oyuncuları
Exxen Öğrenci Evi konusu ne, oyuncuları kimler? Exxen Öğrenci Evi ne zaman başlayacak?
En etkili satış ve pazarlama teknikleri için yöntemler
Toplum Yararına Program nedir? TYP ile 9 ay asgari ücretli iş başvurusu
31 Aralık Perşembe ve 1 Ocak Cuma bankalar açık mı, kapalı mı?
KYK Burs ve kredi ödemeleri hangi tarihlerde, ne zaman yapılır? 30 Aralık 2020 Çarşamba Kyk bursu ayın kaçında yatar?
Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
Erken emeklilik artık mümkün
Ptt kargo cumartesi kaça kadar dağıtım yapıyor? 2020 Ptt kargo cumartesi kaçta açılıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.