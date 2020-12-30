Exxen Fight Club evi nerededir?

Acun Ilıcalı’nın Exxen platformunda çeşitli icerikler gelmeye devam ediyor. Fight Club adlı yarışma programı ile 11 kişinin 1 evde yaşadıkları ve birbiriyle dövüşerek rekabet ettikleri yarışma izleyicilerle buluşacak. Fight Club evinin yer aldığı yer neresi? Birinciye verilecek ödül ne olacak? İşte detaylar...
Fight Club’ın sunucu ismi ise ünlü spiker Bilgehan demir ile birlikte Survivor’da da tanıdığımız isim Avatar Atakan’la bu görevi devralacaklar. Dövüşçüler için belirlenen kurallardan birisi her güm iki kişinin birbiriyle mücadele edeceği ve evdeki herhangi bir yerde dövüşe dair bir olayda eleneceği oldu.
Fight Club yarışmasında yer alan dövüşcü isimleri
Mehmet Ali Meriç
İsmail Uzuner
Muhammed Apaydın
Medeni Çelik
Enis Yunusoğlu
Kutluhan Sormageç
Berat Altıntop
Mükremin Güler
İsa Göçmen
Hasan Demir
Fight Club birinci ödülü ne kadar?
Exxen’de yayınlanacak yarışma programı Fight Club için belirlenen ödül miktarı en az 250 bin tl olarak belirlenmiştir. Ayrıca yarışma boyunca yapılacak ödüllü dövüşler de olacaktır.
Fight Club evi Marmara adasında
Fight Club yarışması için tutulan ev villa şeklinde olmuş ve yeri ise Balıkesir’e bağlı olan Marmara adası olmuştur. Fight Clun yarışmacıları mücadele boyunca Marmara adasındaki bu villa evinde kalacaklardır.