Exxen Fight Club evi nerededir?

Acun Ilıcalı’nın Exxen platformunda çeşitli icerikler gelmeye devam ediyor. Fight Club adlı yarışma programı ile 11 kişinin 1 evde yaşadıkları ve birbiriyle dövüşerek rekabet ettikleri yarışma izleyicilerle buluşacak. Fight Club evinin yer aldığı yer neresi? Birinciye verilecek ödül ne olacak? İşte detaylar...

Fight Club’ın sunucu ismi ise ünlü spiker Bilgehan demir ile birlikte Survivor’da da tanıdığımız isim Avatar Atakan’la bu görevi devralacaklar. Dövüşçüler için belirlenen kurallardan birisi her güm iki kişinin birbiriyle mücadele edeceği ve evdeki herhangi bir yerde dövüşe dair bir olayda eleneceği oldu.

Fight Club yarışmasında yer alan dövüşcü isimleri

Mehmet Ali Meriç

İsmail Uzuner

Muhammed Apaydın

Medeni Çelik

Enis Yunusoğlu

Onur Çelik

Kutluhan Sormageç

Berat Altıntop

Mükremin Güler

İsa Göçmen

Hasan Demir

Fight Club birinci ödülü ne kadar?

Exxen’de yayınlanacak yarışma programı Fight Club için belirlenen ödül miktarı en az 250 bin tl olarak belirlenmiştir. Ayrıca yarışma boyunca yapılacak ödüllü dövüşler de olacaktır.

Fight Club evi Marmara adasında

Fight Club yarışması için tutulan ev villa şeklinde olmuş ve yeri ise Balıkesir’e bağlı olan Marmara adası olmuştur. Fight Clun yarışmacıları mücadele boyunca Marmara adasındaki bu villa evinde kalacaklardır.