Exxen Fight CLub dövüşçüleri kimler oldu? Fight CLub yarışmacı isimleri ve bilgileri

Acun Ilıcalı’nın kurduğu yeni dijital kanalı Exxen de yayınlanacak olan Fıght Club yarışması herkes için büyük biir heyecan ve merak konusu olmaya devam ediyor. Bilgehan Demir ve Avatar Atakan’ın sunuculuğunu yapacağı yarışmada, 11 dövüşçü aynı ev içerisinde yaşayacak. Evde kavga eden dövüşçüler diskalifiye edilirken, tek dövüş yerleri ring olacak.

Fıght Club Yarışmacıları Hangi Dövüşçüler Olacak?

Fıght Club yarışmacılarının isimleri belirlendi. Hepsi birbirinden yetenekli ve usta olan dövüşçülerin isimleri aşağıda verildi.

- Mehmet Ali Meriç

-İsmail Uzuner

-Muhammed Apaydın

-Medeni Çelik

-Enis Yunusoğlu

-Onur Çelik

-Kutluhan Sormageç

-Berat Altıntop

-Mükremin Güler

-İsa Göçmen

-Hasan Demir

Peki Fıght Clubta Göreceğimiz Bu Kişiler Kim?

Sizler için Fıght Clubta karşımıza çıkacak olan bu kişileri derledik ve sizlere tanıttık.

Mehmet Ali Meriç Kim?

2000 yılında Adana’da doğan Mehmet Ali Meriç 20 yaşındadır. Spor hayatı Muaythai ile başlayan Mehmet Ali Meriç, 2019 Muaythai Şampiyonasında,75 kg ile Avrupa birincisi olmuştur.

İsmail Uzuner Kimdir?

1985 yılında Yozgat’ta dünyaya gelen İsmail Uzuneri 35 yaşındadır. Spor hayatına Kung Fu ile başlamıştır. Şu anda Muaythai ile ilgilenen dövüşçü, bir ara Wushu Tao sporu ile ilgilenmiş ve 2013te dünya 3. olmuştur.

Muhammed Apaydın Kimdir?

1995 doğumlu olan Muhammed Apaydın, 25 yaşındadır. Muaythai sporu ile ilgilenen dövüşçünün Türkiye birinciliği de bulunmaktadır. Özel dersler vermekte ve Yılmaz Çeken Fıght Academi ile çalışmaktadır.

Medeni Çelik Kimdir?

Cizreli olan Medeni Çelik, Muaythai, Güreş ve Kick Boks ile ilgilenmektedir. Balkan ve Avrupa şampiyonlukları vardır. Şu an ise kendi alanlarında özel ders vermektedir.

Enis Yunusoğlu Kimdir?

Türk milli atlet ve dövüşçü olan Enis Yunusoğlu, 4 kez Türkiye şampiyonu olmuştur. Ayrıca 2014 yılında Muaythai Avrupa Şampiyonu da olmuştur. Şu anda Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi öğrencisidir.

Onur Çelik Kimdir?

2 kez Avrupa ve 2 kez Dünya şampiyonu olan Onur Çelik, İnegöllüdür. En çok Türkiye Kick Boks şampiyonu olan sporculardan biri olmayı başarmıştır. Damla Dağıstan ile sevgili olan Onur Çelik, Harun Alan Spor Kulübünün sporcularındandır.

Kutluhan Sormageç Kimdir?

Muaytahi ile ilgilenen sporcunun, Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesinde beden eğitimi öğretmenliği bölümünde okumaktadır.

Berat Altıntop Kimdir?

Wako,K1 Rules MMA’da şampiyonluk kazanmıştır.

Mükremin Güler Kimdir?

1993 yılında Sivas’ta doğan Mükremin Güler,28 yaşındadır. Kick Boks ile ilgilenmektedir.

İsa Göçmen Kimdir?

1999 yılında doğan İsa Göçmen,21 yaşındadır. Kick Boks Avrupa şampiyonluğu bulunmaktadır. Balıkesir Üniversitesi beden eğitimi bölümünde okumaktadır.

Hasan Demir Kimdir?

Antalyalı olan Hasan Demir,profesyonel dövüşçüdür. Aynı zamanda aşçılıkta yapmaktadır.