İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın covid-19 tedavisi devam ediyor
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın...
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı sandı, güzel sunucu için
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı...
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!
Son Dakika
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk...

Exxen Fight CLub dövüşçüleri kimler oldu? Fight CLub yarışmacı isimleri ve bilgileri

Exxen de yeni başlayacak olan Fight Club yarışması şimdiden dikkatleri üzerine çekmeye başardı. Yeni başlayacak olan yarışma programında 11 dövüşçü aynı evde yaşayacak. Peki bu dövüşçüler kim?

27 Aralık 2020 Pazar 16:50
Exxen Fight CLub dövüşçüleri kimler oldu? Fight CLub yarışmacı isimleri ve bilgileri
Takip Et:

Acun Ilıcalı’nın kurduğu yeni dijital kanalı Exxen de yayınlanacak olan Fıght Club yarışması herkes için büyük biir heyecan ve merak konusu olmaya devam ediyor. Bilgehan Demir ve Avatar Atakan’ın sunuculuğunu yapacağı yarışmada, 11 dövüşçü aynı ev içerisinde yaşayacak. Evde kavga eden dövüşçüler diskalifiye edilirken, tek dövüş yerleri ring olacak. 

 

Fıght Club Yarışmacıları Hangi Dövüşçüler Olacak?

Fıght Club yarışmacılarının isimleri belirlendi. Hepsi birbirinden yetenekli ve usta olan dövüşçülerin isimleri aşağıda verildi.

- Mehmet Ali Meriç

-İsmail Uzuner 

-Muhammed Apaydın

-Medeni Çelik

-Enis Yunusoğlu

-Onur Çelik

-Kutluhan Sormageç

-Berat Altıntop

-Mükremin Güler

-İsa Göçmen

-Hasan Demir 

 

Peki Fıght Clubta Göreceğimiz Bu Kişiler Kim? 

Sizler için Fıght Clubta karşımıza çıkacak olan bu kişileri derledik ve sizlere tanıttık.

 

Mehmet Ali Meriç Kim?

 

2000 yılında Adana’da doğan Mehmet Ali Meriç 20 yaşındadır. Spor hayatı Muaythai ile başlayan Mehmet Ali Meriç, 2019 Muaythai Şampiyonasında,75 kg ile Avrupa birincisi olmuştur.

 

İsmail Uzuner Kimdir?

1985 yılında Yozgat’ta dünyaya gelen İsmail Uzuneri 35 yaşındadır. Spor hayatına Kung Fu ile başlamıştır. Şu anda Muaythai ile ilgilenen dövüşçü, bir ara Wushu Tao sporu ile ilgilenmiş ve 2013te dünya 3. olmuştur. 

 

Muhammed Apaydın Kimdir? 

1995 doğumlu olan Muhammed Apaydın, 25 yaşındadır. Muaythai sporu ile ilgilenen dövüşçünün Türkiye birinciliği de bulunmaktadır. Özel dersler vermekte ve Yılmaz Çeken Fıght Academi ile çalışmaktadır. 

Medeni Çelik Kimdir?

Cizreli olan Medeni Çelik, Muaythai, Güreş ve Kick Boks ile ilgilenmektedir. Balkan ve Avrupa şampiyonlukları vardır. Şu an ise kendi alanlarında özel ders vermektedir.

 

Enis Yunusoğlu Kimdir?

Türk milli atlet ve dövüşçü olan Enis Yunusoğlu, 4 kez Türkiye şampiyonu olmuştur. Ayrıca 2014 yılında Muaythai Avrupa Şampiyonu da olmuştur. Şu anda Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi öğrencisidir.

Onur Çelik Kimdir?

 2 kez Avrupa ve 2 kez Dünya şampiyonu olan Onur Çelik, İnegöllüdür. En çok Türkiye Kick Boks şampiyonu olan sporculardan biri olmayı başarmıştır. Damla Dağıstan ile sevgili olan Onur Çelik, Harun Alan Spor Kulübünün sporcularındandır.

 

Kutluhan Sormageç Kimdir?

Muaytahi ile ilgilenen sporcunun, Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesinde beden eğitimi öğretmenliği bölümünde okumaktadır.

 

Berat Altıntop Kimdir?

Wako,K1 Rules MMA’da şampiyonluk kazanmıştır. 

 

Mükremin Güler Kimdir? 

1993 yılında Sivas’ta doğan Mükremin Güler,28 yaşındadır. Kick Boks ile ilgilenmektedir. 

 

İsa Göçmen Kimdir?

1999 yılında doğan İsa Göçmen,21 yaşındadır. Kick Boks Avrupa şampiyonluğu bulunmaktadır. Balıkesir Üniversitesi beden eğitimi bölümünde okumaktadır.

 

Hasan Demir Kimdir?

Antalyalı olan Hasan Demir,profesyonel dövüşçüdür. Aynı zamanda aşçılıkta yapmaktadır.



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenFight ClubDövüşçüler KimYeni Yarışma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramo Yavuz öldü! Yiğit Özşener dizinin kadrosundan ayrıldı
Ramo Yavuz öldü! Yiğit Özşener dizinin kadrosundan ayrıldı
Sen Çal Kapımı dizisine Mert Öcal konuk oldu!
Sen Çal Kapımı dizisine Mert Öcal konuk oldu!
Savaşçı dizi kadrosuna Anıl Tetik dahil oldu!
Savaşçı dizi kadrosuna Anıl Tetik dahil oldu!
Savaşçı dizisine yeni transfer: Ekin Mert Duymaz
Savaşçı dizisine yeni transfer: Ekin Mert Duymaz
Exxen İşte Bu Benim Masalım dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı
Exxen İşte Bu Benim Masalım dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı
İbo Show yılbaşı konukları kimler olacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı!
İbo Show yılbaşı konukları kimler olacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı!

Popüler Haberler

Alo trafik şikayet ve Whatsapp ihbar şikayet hattı
Evde yılbaşı kutlamaları yasaklandı mı?
Akrep yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
EXXEN platformu için frekans bilgileri var mı varsa nelerdir? Exxen aylık ücreti ne kadardır?
Eltilerin Savaşı ve Ağır Romantik ilk kez Show TV'de
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı yılbaşı özel konukları kim?
2021 Survivor'ın ne zaman başlayacağı belli oldu mu?
Gelinim Mutfakta programının sunucusu neden değişti? Onur Büyüktopçu programdan neden ayrıldı?
Exxen Sihirli Annem kadrosu açıklandı
Doya Doya Moda programının jüri üyesi Kemal Doğulu yarışmadan neden ayrıldı?
2021 Subay, teğmen, yüzbaşı, binbaşı, albay, general maaşları 2021 ne kadar? Rütbelerine göre 2021 Subay maaşları
Engelli maaşları Kurban Bayramından önce yatırılır mı?
Heyet raporu nereden ve nasıl alınır? Tam Teşekküllü sağlık heyet raporu işlemleri
Survivor'a yeni katılan yarışmacı Yunus Emre Özden kimdir? Survivor Yunus Emre Özden kimdir?
TOKİ Konya Cihanbeyli sosyal konut projesi konut kura çekilişi hak sahibi isim listeleri
Bim 6 Ocak 2021 satılacak indirimli ürünler kataloğu
Sadakatsiz dizisi Fırat kimdir? Mehmet Çelik
Exxen Fight CLub dövüşçüleri kimler oldu? Fight CLub yarışmacı isimleri ve bilgileri
Türk Telekomu nereye şikayet edebilirim? E-posta ile Türk Telekom’da şikayet kaydı
Exxen Fight Clup yarışması ödülü ne kadar? Çekimler nerede yapılmaktadır?
KYK burs ilk ödemeler ne zaman hesaplara yatacak? KYK ilk ödemeler yattı mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.