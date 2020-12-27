İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve İstanbul Başsavcılarını atadı
Son Dakika
HSK, mazeret kararnamesiyle Ankara ve...
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın covid-19 tedavisi devam ediyor
İBB eski başkanı Kadir Topbaş'ın...
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı sandı, güzel sunucu için
İlber Ortaylı canlı yayın kapandı...
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti!
Son Dakika
Karaman'da 17 yaşında ki çocuk...

Exxen Fight Club dövüşçü yarışmacıları kimler? Fight Club yarışması yarışmacı ve sunucuları

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen dijital platformunda yer alacak olan programlar, yarışmalar ve diziler netlik kazanmaya başladı. Yakın zamanda bir yeni yarışma olan Fight Club'u duyuran Acun Ilıcalı, yarışmada yer alacak olan kişilerin isimlerini de kamuoyu ile paylaştı. Yarışmanın konusunu da duyuran Acun Ilıcalı, Exxen ile yeni sezona iddialı girecek gibi duruyor.

27 Aralık 2020 Pazar 16:33
Exxen Fight Club dövüşçü yarışmacıları kimler? Fight Club yarışması yarışmacı ve sunucuları
Takip Et:

Fight Club yarışmacıları dövüşçüleri kimler?

Fight Club yarışmasına katılan 11 dövüşçü aynı evin içerisinde yaşayacak. Rekabetin ve mücadelenin ön planda olduğu yarışmada, yarışmacıları zor bir süreç bekliyor. Exxen platformunda yayın hayatına başlayacak olan Fight Club yarışmasında yer alacak olan yarışmacılar merak konusu oldu.

Fight Club yarışmacıları

Hasan Demir

Mehmet Ali Meriç

İsmail Uzuner

Muhammed Apaydın

Medeni Çelik

Enis Yunusoğlu

Onur Çelik

Kutluhan Sormageç

Berat Altıntop

Mükremin Güler

İsa Göçmen

Hasan Demir

Hasan Demir, dövüş ile ilgilendiği kadar aşçılıkla da yakından ilgilidir. Profesyonel bir dövüşçü ve milli atlettir.

Mehmet Ali Meriç

Mehmet Ali Meriç, Adana doğumlu ve 20 yaşındadır. Mehmet Ali Meriç, Güven Gücü Spor Kulübü desteği ile Türkiye'de ve de dünyada düzenlenen organizasyonda iyi bir seviyeye ulaştı. 2019 yılında Antalya'da düzenlenen Uluslararası Muaythai Şampiyonası'nda 75 kg kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuştur. Tayland Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılmak için çalışıyor. Mehmet Ali Meriç'in instagram hesabı: https://www.instagram.com/m.alimericc/

İsmail Uzuner

İsmail Uzuner, 1985 yılında Yozgat’ta dünyaya gelmiştir. İsmail Uzuner, Kung Fu ile spora başladı. Wushu Tao yarışmalarında 7 yıl üst üste şampiyonluk kazandı. 2012'de Sanda alanında Avrupa 2.'si, 2013'te Dünya 3.sü ve 2014'te Avrupa Şampiyonu oldu. İsmail Uzuner instagram hesabı: https://www.instagram.com/ismailuzuner/

Muhammed Apaydın

Muhammed Apaydın bu yıl 25 yaşında. Muay Thai alanında Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır. Muhammed Apaydın instagram hesabı: https://www.instagram.com/muhammedapaydinn/

Medeni Çelik

Medeni Çelik, Şınak Cizre ilçesinde dünyaya gelmiştir. Boks-kick, boks, wushu, Muay Thai, güreş ve Jiu-Jitsu ile ilgileniyor. Bu alanlarda eğitmen olarak görev yapmakta. Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu ve Balkan şampiyonluğunu kazanmıştır. Medeni Çelik instagram hesabı: https://www.instagram.com/medeni_clk/

Enis Yunusoğlu

Enis Yunusoğlu dövüşçü ve milli atlettir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okumaktadır. 2014'te Muay Thai Avrupa Şampiyonu oldu. 2019 yılında Dünya Dövüş Sanatları Usta Yarışması'na katıldı. Enis Yunusoğlu instagram hesabı: https://www.instagram.com/enisyunusoglu/

Onur Çelik

Kick-Box alanında Türkiye Kick-Box şampiyonluğu, Uluslararası Kick-Box Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonluğu vardır. Onur Çelik instagram hesabı: https://www.instagram.com/onurclk32/

Kutluhan Sormageç

Kutluhan Sormageç, milli Muay Thai sporcusudur. Muay Thai alanında Türkiye Şampiyonluğu bulunmaktadır. Kutluhan Sormageç, Çanakkale Üniversitesi Besyo bölümünden mezun olmuştur. Kutluhan Sormageç instagram hesabı: https://www.instagram.com/kutluhansormagec/

Berat Altıntop

Milli sporcu ve dövüşçü olan Berat Altıntop, profesyonel dövüşçü ve milli atlettir. Wako Avrupa Şampiyonluğu ve Türkiye Şampiyonluğu vardır. Berat Altıntop'un instagram hesabı: https://www.instagram.com/berat.altp/

Mükremin Güler

Mükremin Güler, 1993 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Türk milli dövüşçü Mükremin Güler, profesyonel olarak kick-Boks alanında kendini geliştirmiştir. Mükremin Güler instagram hesabı: https://www.instagram.com/gulercikoo/

İsa Göçmen

İsa Göçmen İzmir’de dünyaya gelmiştir. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde okumuştur. İsa Göçmen, Avrupa Kick-Boks şampiyonudur. Isa Göçmen instagram hesabı: https://www.instagram.com/isagocmen

Fight Club yarışması sunucuları kimlerdir?

Fight Club yarışmasına katılacak dövüşçülerle ilgili bilgileri sizlerle paylaştık. Tabii Fight Club yarışmasında sunucular da yer alacaktır. Fight Club yarışmasında başarılı spor spikerleri Bilgehan Demir ve Avatar Atakan yer alacak.

 Bilgehan Demir

Fight Club sunucusu Bilgehan Demir, aynı evin içerisinde yaşayacak olan 11 yarışmacının kıyasıya mücadelesini anlatacak. Ünlü spiker Bilgehan Demir, 1976 yılında Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesinden mezun olmuştur. Beşiktaş'ın genç takımında forma giymiştir. Bilgehan Demir’in hakemlik tecrübesi de vardır. Ancak sunucu olarak tanındı ve ünlendi. Bilgehan Demir instagram hesabı: https://www.instagram.com/bilgehandemir/

Avatar Atakan

Avatar Atakan, Fight Club'da sunuculuk yapacak. Survivor 2016 yarışmasının şampiyonu olan Avatar Atakan, dövüşçülerin mücadelelerini sunacak. Avatar Atakan, 1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. 17 yaşından beri dövüş sporlarıyla uğraşmaktadır. Söz ve Survivor Panorama projelerinde yer almıştır. Avatar Atakan instagram hesabı: https://www.instagram.com/avataratakan/?hl=tr

Fight Club yarışması konusu nedir?

Fight Club yarışmasında 11 dövüşçü aynı evin içerisinde kalacak. Bilgehan Demir ve Avatar Atakan'ın sunumu ile katılımcıların mücadeleleri ekrana aktarılacak. 11 dövüşçü aynı evde kalırken rekabetleri devam edecektir. Yoğun mücadele ve rekabetin yer alacağı Fight Club yarışması, 1 Ocak 2021 tarihinde Exxen platformunda yayın hayatına başlayacak.



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ExxenFight ClubYarışmaDövüşçü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramo Yavuz öldü! Yiğit Özşener dizinin kadrosundan ayrıldı
Ramo Yavuz öldü! Yiğit Özşener dizinin kadrosundan ayrıldı
Sen Çal Kapımı dizisine Mert Öcal konuk oldu!
Sen Çal Kapımı dizisine Mert Öcal konuk oldu!
Savaşçı dizi kadrosuna Anıl Tetik dahil oldu!
Savaşçı dizi kadrosuna Anıl Tetik dahil oldu!
Savaşçı dizisine yeni transfer: Ekin Mert Duymaz
Savaşçı dizisine yeni transfer: Ekin Mert Duymaz
Exxen İşte Bu Benim Masalım dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı
Exxen İşte Bu Benim Masalım dizisi tanıtım fragmanı yayınlandı
İbo Show yılbaşı konukları kimler olacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı!
İbo Show yılbaşı konukları kimler olacak? Tanıtım fragmanı yayınlandı!

Popüler Haberler

Alo trafik şikayet ve Whatsapp ihbar şikayet hattı
Evde yılbaşı kutlamaları yasaklandı mı?
Akrep yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
EXXEN platformu için frekans bilgileri var mı varsa nelerdir? Exxen aylık ücreti ne kadardır?
Eltilerin Savaşı ve Ağır Romantik ilk kez Show TV'de
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı yılbaşı özel konukları kim?
2021 Survivor'ın ne zaman başlayacağı belli oldu mu?
Gelinim Mutfakta programının sunucusu neden değişti? Onur Büyüktopçu programdan neden ayrıldı?
Exxen Sihirli Annem kadrosu açıklandı
Doya Doya Moda programının jüri üyesi Kemal Doğulu yarışmadan neden ayrıldı?
Halk Eğitim devam eden ve ertelenen kurslar ne zaman açılacak? Yarım kalan kurslar ve sertifikalar nasıl alınacak?
Vergi borcu yapılandırma ve taksitlendirme başvurusu nasıl yapılır? 2020 Vergi borcu yapılandırma ve taksitlendirme işlemleri
Batman'ın telefon alan kodu kaç? 0488 telefon numarası alan kodud nerenindir?
Konut kredisi çekiminde hayat sigortası zorunlu mudur?
Berrin Keklikler kimdir? Reynmen ve Berrin Keklikler arasında aşk iddiaları doğru mu?
Aöf yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2020
Exxen Fight Clup yarışması ödülü ne kadar? Çekimler nerede yapılmaktadır?
Gain TV aylık abonelik ücretleri ne kadar olacak?
EXXEN fiyatı ne kadar olacak, aylık abonelik ücreti belli oldu mu?
Bim Polosmart akü takviye şarj cihazının özellikleri neler?
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.