Exxen Fight Club dövüşçü yarışmacıları kimler? Fight Club yarışması yarışmacı ve sunucuları

Fight Club yarışmacıları dövüşçüleri kimler?

Fight Club yarışmasına katılan 11 dövüşçü aynı evin içerisinde yaşayacak. Rekabetin ve mücadelenin ön planda olduğu yarışmada, yarışmacıları zor bir süreç bekliyor. Exxen platformunda yayın hayatına başlayacak olan Fight Club yarışmasında yer alacak olan yarışmacılar merak konusu oldu.

Fight Club yarışmacıları

Hasan Demir

Mehmet Ali Meriç

İsmail Uzuner

Muhammed Apaydın

Medeni Çelik

Enis Yunusoğlu

Onur Çelik

Kutluhan Sormageç

Berat Altıntop

Mükremin Güler

İsa Göçmen

Hasan Demir

Hasan Demir, dövüş ile ilgilendiği kadar aşçılıkla da yakından ilgilidir. Profesyonel bir dövüşçü ve milli atlettir.

Mehmet Ali Meriç

Mehmet Ali Meriç, Adana doğumlu ve 20 yaşındadır. Mehmet Ali Meriç, Güven Gücü Spor Kulübü desteği ile Türkiye'de ve de dünyada düzenlenen organizasyonda iyi bir seviyeye ulaştı. 2019 yılında Antalya'da düzenlenen Uluslararası Muaythai Şampiyonası'nda 75 kg kategorisinde Avrupa şampiyonu olmuştur. Tayland Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılmak için çalışıyor. Mehmet Ali Meriç'in instagram hesabı: https://www.instagram.com/m.alimericc/

İsmail Uzuner

İsmail Uzuner, 1985 yılında Yozgat’ta dünyaya gelmiştir. İsmail Uzuner, Kung Fu ile spora başladı. Wushu Tao yarışmalarında 7 yıl üst üste şampiyonluk kazandı. 2012'de Sanda alanında Avrupa 2.'si, 2013'te Dünya 3.sü ve 2014'te Avrupa Şampiyonu oldu. İsmail Uzuner instagram hesabı: https://www.instagram.com/ismailuzuner/

Muhammed Apaydın

Muhammed Apaydın bu yıl 25 yaşında. Muay Thai alanında Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır. Muhammed Apaydın instagram hesabı: https://www.instagram.com/muhammedapaydinn/

Medeni Çelik

Medeni Çelik, Şınak Cizre ilçesinde dünyaya gelmiştir. Boks-kick, boks, wushu, Muay Thai, güreş ve Jiu-Jitsu ile ilgileniyor. Bu alanlarda eğitmen olarak görev yapmakta. Türkiye şampiyonu, Avrupa şampiyonu ve Balkan şampiyonluğunu kazanmıştır. Medeni Çelik instagram hesabı: https://www.instagram.com/medeni_clk/

Enis Yunusoğlu

Enis Yunusoğlu dövüşçü ve milli atlettir. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde okumaktadır. 2014'te Muay Thai Avrupa Şampiyonu oldu. 2019 yılında Dünya Dövüş Sanatları Usta Yarışması'na katıldı. Enis Yunusoğlu instagram hesabı: https://www.instagram.com/enisyunusoglu/

Onur Çelik

Kick-Box alanında Türkiye Kick-Box şampiyonluğu, Uluslararası Kick-Box Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya Şampiyonluğu vardır. Onur Çelik instagram hesabı: https://www.instagram.com/onurclk32/

Kutluhan Sormageç

Kutluhan Sormageç, milli Muay Thai sporcusudur. Muay Thai alanında Türkiye Şampiyonluğu bulunmaktadır. Kutluhan Sormageç, Çanakkale Üniversitesi Besyo bölümünden mezun olmuştur. Kutluhan Sormageç instagram hesabı: https://www.instagram.com/kutluhansormagec/

Berat Altıntop

Milli sporcu ve dövüşçü olan Berat Altıntop, profesyonel dövüşçü ve milli atlettir. Wako Avrupa Şampiyonluğu ve Türkiye Şampiyonluğu vardır. Berat Altıntop'un instagram hesabı: https://www.instagram.com/berat.altp/

Mükremin Güler

Mükremin Güler, 1993 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Türk milli dövüşçü Mükremin Güler, profesyonel olarak kick-Boks alanında kendini geliştirmiştir. Mükremin Güler instagram hesabı: https://www.instagram.com/gulercikoo/

İsa Göçmen

İsa Göçmen İzmir’de dünyaya gelmiştir. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde okumuştur. İsa Göçmen, Avrupa Kick-Boks şampiyonudur. Isa Göçmen instagram hesabı: https://www.instagram.com/isagocmen

Fight Club yarışması sunucuları kimlerdir?

Fight Club yarışmasına katılacak dövüşçülerle ilgili bilgileri sizlerle paylaştık. Tabii Fight Club yarışmasında sunucular da yer alacaktır. Fight Club yarışmasında başarılı spor spikerleri Bilgehan Demir ve Avatar Atakan yer alacak.

Bilgehan Demir

Fight Club sunucusu Bilgehan Demir, aynı evin içerisinde yaşayacak olan 11 yarışmacının kıyasıya mücadelesini anlatacak. Ünlü spiker Bilgehan Demir, 1976 yılında Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi Fakültesinden mezun olmuştur. Beşiktaş'ın genç takımında forma giymiştir. Bilgehan Demir’in hakemlik tecrübesi de vardır. Ancak sunucu olarak tanındı ve ünlendi. Bilgehan Demir instagram hesabı: https://www.instagram.com/bilgehandemir/

Avatar Atakan

Avatar Atakan, Fight Club'da sunuculuk yapacak. Survivor 2016 yarışmasının şampiyonu olan Avatar Atakan, dövüşçülerin mücadelelerini sunacak. Avatar Atakan, 1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. 17 yaşından beri dövüş sporlarıyla uğraşmaktadır. Söz ve Survivor Panorama projelerinde yer almıştır. Avatar Atakan instagram hesabı: https://www.instagram.com/avataratakan/?hl=tr

Fight Club yarışması konusu nedir?

Fight Club yarışmasında 11 dövüşçü aynı evin içerisinde kalacak. Bilgehan Demir ve Avatar Atakan'ın sunumu ile katılımcıların mücadeleleri ekrana aktarılacak. 11 dövüşçü aynı evde kalırken rekabetleri devam edecektir. Yoğun mücadele ve rekabetin yer alacağı Fight Club yarışması, 1 Ocak 2021 tarihinde Exxen platformunda yayın hayatına başlayacak.