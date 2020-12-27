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Exxen Enis Arıkan Talk Show ilk konuğu kim olacak?

1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan Exxen platformunda yayınlanacak olan programlardan birisi Enis Arıkan'ın sunumu ile Talk Show programı olacak. Programın ilk bölümünde ekrana gelecek olan sürpriz konuğun ismi ise belli oldu.

27 Aralık 2020 Pazar 19:11
Exxen Enis Arıkan Talk Show ilk konuğu kim olacak?
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Acun Ilıcalı’ya ait olan ve 1 Ocak 2021 tarihinde yayın hayatına başlayacak olan Exxen dijital platformunun açılmasına sayılı günler kaldı. Platformun ücretlendirmesi ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Ancak bilindiği kadarı ile Exxen’in herkesin ödeyebileceği bir fiyatı ve reklam ile reklamsız olarak iki seçeneğinin olacağı biliniyor.

Platformda yayınlanacak olan pek çok eğlenceli içerikten birisi de Enis Arıkan’a ait olan Talk Show olacak. 1 Ocak’ta yayınlanacak olan ilk bölümün konuğu merakla beklenirken Enis Arıkan’ın Talk Show’nun ilk bölüm konuğu da açıklandı.

Programın yayınlanan ilk bölümünde konuk olacak isim sevilen sanatçı Edis olacak.



Son Güncelleme: 27.12.2020 19:11
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Anahtar Kelimeler:
EdisEnisarıkanTalkshowExxen
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