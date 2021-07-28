EXXEN, Çukur'un filmi için çalışmalara başladı

Show TV’de 4 sezon boyunca yayınlanan ve ekranların fenomen dizisi olan Çukur, geçtiğimiz aylarda final yaparak ekranlara veda etmişti. Hayranları ise dizinin sonundaki bazı detaylardan dolayı Çukur’un filminin çekileceği iddialarında bulunmuştu. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Türk dijital yayın platformu EXXEN, bu iddiaları doğrulayacak yönde bir adım atıyor.

İddialara göre EXXEN, Çukur’un filminin çekim çalışmalarına yakında başlayacak. Filmde dizideki kadrodan kimlerin yer alacağı ise en büyük merak konularından birisi konumunda bulunuyor. Çukur sevenlerinin beklentisi ise dizide başrol olarak oynayan Aras Bulut İynemli’nin film kadrosunda da yer alması. Yakışıklı oyuncu film ile ilgili iddialara henüz net bir yanıt vermedi.

Çukur filminin ne zaman başlayacağı sorusu halen gizemini koruyor. Çekimlere başlanmadan önce oyuncu kadrosunun oluşturulacağı ve sonrasında çekimlere başlanacağı ifade ediliyor.