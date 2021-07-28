EXXEN, Çukur'un filmi için çalışmalara başladı

Show TV’de 4 sezon boyunca yayınlanan ve ekranların fenomen dizisi olan Çukur, geçtiğimiz aylarda final yaparak ekranlara veda etmişti. Hayranları ise dizinin sonundaki bazı detaylardan dolayı Çukur’un filminin çekileceği iddialarında bulunmuştu. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Türk dijital yayın platformu EXXEN, bu iddiaları doğrulayacak yönde bir adım atıyor.
Çukur filminin ne zaman başlayacağı sorusu halen gizemini koruyor. Çekimlere başlanmadan önce oyuncu kadrosunun oluşturulacağı ve sonrasında çekimlere başlanacağı ifade ediliyor.
Son Güncelleme: 28.07.2021 13:45