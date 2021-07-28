İstanbul 33°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Son Dakika
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

EXXEN, Çukur'un filmi için çalışmalara başladı

Türk dijital yayın platformu EXXEN, fenomen dizi Çukur’un filmi için çalışmalara başladı. Peki filmin çekimleri ne zaman başlayacak, vizyon tarihi ne zaman? İşte tüm yanıtlar…

28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:45
EXXEN, Çukur'un filmi için çalışmalara başladı
Takip Et:

Show TV’de 4 sezon boyunca yayınlanan ve ekranların fenomen dizisi olan Çukur, geçtiğimiz aylarda final yaparak ekranlara veda etmişti. Hayranları ise dizinin sonundaki bazı detaylardan dolayı Çukur’un filminin çekileceği iddialarında bulunmuştu. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Türk dijital yayın platformu EXXEN, bu iddiaları doğrulayacak yönde bir adım atıyor.

İddialara göre EXXEN, Çukur’un filminin çekim çalışmalarına yakında başlayacak. Filmde dizideki kadrodan kimlerin yer alacağı ise en büyük merak konularından birisi konumunda bulunuyor. Çukur sevenlerinin beklentisi ise dizide başrol olarak oynayan Aras Bulut İynemli’nin film kadrosunda da yer alması. Yakışıklı oyuncu film ile ilgili iddialara henüz net bir yanıt vermedi.

Çukur filminin ne zaman başlayacağı sorusu halen gizemini koruyor. Çekimlere başlanmadan önce oyuncu kadrosunun oluşturulacağı ve sonrasında çekimlere başlanacağı ifade ediliyor.


Son Güncelleme: 28.07.2021 13:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ÇukurFilmAcun IlıcalıShow TvExxen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
Masum Ricky öldü mü?
Masum Ricky öldü mü?
El Kızı dizisinin konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi ne zaman yayınlanacak?
El Kızı dizisinin konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi ne zaman yayınlanacak?
Aziz dizisi konusu nedir? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kim var?
Aziz dizisi konusu nedir? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kim var?
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?

Popüler Haberler

İbo Show yeni sezon ne zaman? İbo Show'da ilk hafta konukları kimler olacak?
Binance nasıl kullanılır? Binance platformu nedir?
Kamu ve özel kurumlara 2023 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!
Türkiye’de reel sektör güven endeksi Temmuz ayında yükselişe geçti
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi kadrosuna kattığını açıkladı
Emanet dizisinin Halil İbrahim Ceylan’ı en çok konuşulan erkek oyuncu anketiyle tekrar gündemde!
Atatürk Üniversitesi AÖF ders kaydı nereden ve nasıl yapılır?
Aşı pasaportu nedir, nasıl alınır?
Masum Ricky öldü mü?
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 25 Temmuz 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
28 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışında neler var?
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
Kaymakamlık yardımı nasıl alınır? Muhtaç ailelere 500 - 800 TL arasında nakit ödeme
Yapı Kredi 60.000 TL kredi kampanyası
SGK beyanname verme süre zarfında verilmezse ne olur?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.