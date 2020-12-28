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Exxen Buraların Yabancısıyız sunucuları kimlerdir?

1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayacak olan Exxen dijital platformunda yer alacak olan programlar netleşmeye başladı. "Buraların Yabancısıyız" programı Exxen üzerinden yayınlanacak olan bir başka format oldu. Bu programın içeriği ve kimlerin yer alacağı ise merak edilmeye başlandı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 22:36
Exxen Buraların Yabancısıyız sunucuları kimlerdir?
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Buraların Yabancısıyız, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Exxen platformunda izleyicilerin karşısında olacak. Üç yabancı 1 Türk formatıyla programı sunan Chaby Türkiye'de popüler bir isimdir. Acun Ilıcalı bu programı Exxen'e taşıdı.

Buraların Yabancısıyız programı 4 yabancıyla Türkiye'yi gezecek ve Türk kültürü tanıtmaya çalışacaktır. Kendi kültürlerine ait olmayan birçok farklı özelliği gören sunucular, Türk seyircisine bu güzellikleri kendi bakış açılarından gösterecekler.

Buraların Yabancısıyız sunucuları ve ekibi

  • Chaby Han
  • Joel Moriası
  • Michelle Cedolin
  • Louis Stotesbery

Buraların Yabancısıyız kadrosu 3 yabancı 1 Türk

Chaby Han?

15 Haziran 1992'de Güney Kore'de doğan Chaby Han 29 yaşındadır. Ünlü program Elin Oğlu ile tanınan Chaby, 14 yıldır Türkiye'de ikamet ediyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olan Chaby Han, Youtube'da 3y1t adlı bir program sunuyor. Gülve Elibol ile nişanlıdır.

Joel Moriası

Joel Moriasi, Kenya’da dünyaya gelmiştir. 3 Yabancı 1 Türk programına katılan Joel Moriasi, İstanbul'da yaşıyor ve joelmoriasi kullanıcı adıyla Instagram'da yer almaktadır.

Michelle Cedolin

İtalyan asıllı Türk oyuncu Michelle Cedolin 3 Yabancı 1 Türk programının hem İtalyan hem de Türk sunucusudur. Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinden mezun olan Michele Cedolin 1992 yılında İtalya'da doğmuştur ve 29 yaşındadır. Kendisine ait bir YouTube kanalı olan Michelle Cedolin, YouTube'da çok popülerdir. Michele Cedolin, şu anda Galatasaray Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi ve akademisyen olarak görev yapmaktadır.

Louis Stotesbery

Louis Stotesbery, Amerika'da yaşayan bir Türk’tür. Louis, 3 Yabancı 1 Türk programında yer alan isimlerden birisidir. Türkiye de sıcakkanlılığı ile oldukça popülerdir. Instagram'da @stotesbery kullanıcı adını kullanmaktadır.



Son Güncelleme: 28.12.2020 22:36
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Anahtar Kelimeler:
Buraların YabancısıyızExxen
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