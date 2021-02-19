Exxen Bir Yeraltı Sit-Com’u oyuncu kadrosu ve karakterleri

Acun Ilıcalı tarafından kurulan dijital yayın platformu ‘Exxen’ birçok dizi ve program içerikleri üretmeye devam ediyor. Kısa zaman içerisinde ünlü olan ve oldukça büyük izleyici kitlesine sahip olan Hasan Can Kaya’nın hayatını anlatacak olan dizi ‘Bir Yeraltı Sit-Com’ adı ile Exxen’de yayınlanacak. Yönetmen koltuğunda Sultan San’ın olduğu başrollerinde ‘Konuşanlar’ programının sunucusu Hasan Can Kaya, Günay Karacaoğlu, Tuna Orhan, Ezgi Gör ile Lara Domaç yer alacak.





Komedi türündeki dizi oyuncu kadrosu ve karakterlerini merak eden Hasan Can Kaya takipçileri araştırmalara koyuldu. Peki ‘Bir Yeraltı Sit-Com’ dizisi oyuncu kadrosu haberimizde…

Hasan Can Kaya

Dizide kendi hayat hikayesi anlatılacak olan Hasan Can Kaya 1989 İstanbul Güngören doğumludur. 1 Erkek ve 1 Kadın 2 Çocuk dizisinin senaristliği yapan Kaya daha sonra komedyenlik yaparak hayatına devam etmiştir. Stand up gösterileri yaparak oldukça beğenilen Kaya YouTube sayfası açarak ‘Konuşanlar’ adlı program düzenlemiştir. Daha sonra Exxen’e geçen Kaya programına orada devam ettirmektedir.





Günay Karacaoğlu

1971 Kayseri doğumlu oyuncu Müjdat Gezen Sanat Merkezinden mezun olmuştur. Karacaoğlu’nu genellikle komedi türündeki dizilerde görsekte ünlü oyuncu birçok dizi ve filmde kendisini göstermiştir. Şimdi ise Exxen’de yayınlanacak olan dizide Hasan Can’ın annesi rolünde oynayacaktır.

Tuna Orhan

1966 doğumlu Tuna Orhan Ankara Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaktadır. Birçok dizi ve filme imzasını atan başarılı oyuncu televizyon ekranlarının sevilen yüzüdür. Bir Yeraltı Sit-Com dizisinde Hasan Can’ın babası rolünü oynayacaktır.



Ezgi Gör

2003 doğumlu genç kız televizyon ekranlarına 2012 yılında merhaba demiştir. ‘El yazı’ filminde oynayan Gör daha sonra birçok dizilerde yer almıştır. Hasan Can’ın kız kardeşi rolüyle karşımıza çıkan Ezgi Gör Exxen’de yayınlanacak olan dizide yer alacaktır.





Lara Domaç

1999 doğumlu olan oyuncu Sinema Güzeli yarışmasına katılarak Türkiye 3.sü olmayı hak kazanmıştır. Henüz televizyon ekranlarında çok göremesek te Tümay Özokur akademi mezunu olan genç kız Hasan Can’ın hayat hikayesinde yer alacaktır.



