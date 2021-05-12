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Exxen bayramda ücretsiz mi olacak? Exxen ücretsiz kullanıma açılıyor!

Acun Ilıcalı'ın sahibi olduğu dijital izleme platformu ve aynı zamanda yerli olan Exxen günden güne üye portföyünü geliştirmeye devam ediyor. Yeni yapılan diziler ve programlara platforma katılırken diğer dizi ve program çalışmaları da hız kazanmış durumda. Exxen tarafından bir müjde Türk halkına geldi. Exxen bayramda ücretsiz mi olacak? Exxen müjdesi ne? İşte ayrıntılar.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 23:40
Exxen bayramda ücretsiz mi olacak? Exxen ücretsiz kullanıma açılıyor!
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Yılbaşından bu yana yayın hayatına başlayan Exxen hızla büyümeye devam ederken bir yandanda yeni yapımlarla diğer platformların tahtına göz koymuş durumda. Exxen bir jest olarak Ramazan Bayramı tatili süresince ücretsiz olarak herkesin kullanımına sunulacak. 

Bu ücretsiz erişimden yararlanmak içinde ilk önce üyelik işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Exxen kullanıcılarına farklı içerikler sunmaya devam ederken şuan şu program ve diziler Exxen içerisinde bulunuyor. İşte o çok merak edilen içerikler; Konuşanlar, Tolgshow, Filtresiz, Sihirli Annem, Hükümsüz ve Survivor.

12 Mayıs'tan başlayarak ücretsiz olacak Exxen 15 Mayıs gününe kadar yeni üye olan herkese ücretsiz olacak ve daha sonra isterseniz sizlerden ücret isteyebilecek.

Acun Ilıcalı tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre Ramazan bayramı süresince Exxen ücretsiz olacak dedi. 


Son Güncelleme: 12.05.2021 23:40
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Anahtar Kelimeler:
ExxenBayramAcun Ilıcalı
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