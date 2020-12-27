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Exxen aylık kaç lira olacak?

Herkes tarafından heyecanla beklenen Acun Ilıcalı'nın kurucusu olduğu Exxen isimli platformun ücretsiz olmayacağı belirtilmişti. Ancak Ilıcalı, ücretin yüksek olmayacağını herkesin rahatça karşılayabileceğini belirtmişti. Bu ücretin ne kadar olacağı hakkında bir duyum alındı. Haberimizin içeriğinde detaylara yer verdik.

27 Aralık 2020 Pazar 16:17
Exxen aylık kaç lira olacak?
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Exxen aylık ücreti ne kadar olacak?

Yapımcı Acun Ilıcalı tarafından yayına başlayacak olan Exxen isimli dizi ve film platformu ile ilgili gelişmeler gelmeye devam etmektedir. Belirli olmayan bazı konularından biri ise Exxen’in aylık ücretinin ne adar olacağı idi. Acun Ilıcalı tarafından Exxen’in aylık ücretinin olacağı ancak vatandaşları çok zorlamayacağı, herkesin rahatça üye olabileceği bilgisi gelmişti. Bu konu ile ilgili bir rakam gelmiş oldu. İçerisinde birçok dizi, fil, program ve yarışma olacak olan platformun ücreti merak edildi.

Fiyatı ne kadar?

Bir Youtube kanalı olan Stolk, Exxen’in ücretinin aylık 7.99 TL olacağını iddia etti ve bunun güvenilir bir kaynaktan geldiğini söyledi. Yıllık abonelik ücretinin ise 5.99 TL bile olabileceği duyumlar arasında. 

Reklamlı ve reklamsız olacak şekilde iki ayrı sürüme sahip olacağı planlanan Exxen için ilk bir hafta ücretsiz deneme sürümü yapılması bekleniyor. Birçok ünlü Youtuber, oyuncu ve sunucuların yer alacağı bu platform herkes tarafından merak edilmektedir.

 



Son Güncelleme: 27.12.2020 16:17
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