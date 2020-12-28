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Exxen aylık abonelik ücreti en kadar olacak? Exxen üyelik kaç tl, nasıl üye olunur?

Dijital bir platform olan Exxen, 1 ocak 2021 de izleyici ile buluşacak. Büyük bir merak uyandıran Acun Ilıcalı'nın yeni platformuna erişim nasıl olacak ve ücret ne kadar olacak? Tüm detaylar haberimizde..

28 Aralık 2020 Pazartesi 23:01
Exxen aylık abonelik ücreti en kadar olacak? Exxen üyelik kaç tl, nasıl üye olunur?
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Acun Ilıcalı’nın hayatımıza girecek olan yeni dijital platformu Exxen, izleyiciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Dizi,yarışma, stand up ve başka alanlarda birden fazla program yayınlanacak olan Exxen büyük bir izleyici kitlesini kazanmışa benziyor.

Exxen Yayın Hayatına Ne Zaman Başlayacak?

2021 in ilk gününde yani 1 Ocak 2021 de Exxen hayatımıza giriş yapmış bulunacak ve bir çok program gösterime girecek.

 

Exxen’e Giriş Nasıl Yapılacak?

Dijital bir platform olan Exxen, programlarını intenet üzerinden yayınlayacak. Uygulama olarak indirilebilecek.

 

Exxen Üye Olma Ücreti Ne Kadar?

Dijital bir platform olduğu için erişimi üye olup belirli bir miktar ödeyenlere açılacak olan Exxen, ücretleri aylık veya yıllık abonelik olarak alacak. Fakat kesin bir miktar henüz söylenmiş değil.

Exxen’de Yer Alacak Olan Programlar

-Konuşanlar

-Sihirli Annem

-Tolgshow

- Şeref Bey

-MasterChef Junıor

- Exxen Enis Arıkan

 

 

 

 



Son Güncelleme: 28.12.2020 23:01
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Anahtar Kelimeler:
ExxenücretAbonelikDijital Platform
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