Exxen anlamı nedir? Exxen ne demektir?

Exxen ne demek, kelime anlamı nedir? Acun Ilıcalı’nın milli dijital platformu yakında hizmete geçecek.



Exxen'in aylık kullanıcı ücreti ne kadar olacak?



24 Eylül 2020 tarihinde aylar öncesinden kendi dijital platformunu resmi hesabından duyuran Acun Ilıcalı Netflix’e rakip olarak gösterilen platformun ismini ve logosunu bugün itibari ile paylaştı. Acun Ilıcalı'dan ücretlendirme ile ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Exxen kelimesinin anlamı nedir?

Exxen ne demek?

Acun Ilıcalı’nın kurduğu platformun isminin Türkçe’de bir karşılığı bulunmamaktadır. Ilıcalı’nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda global bir platform yaratmak istediği için akılda kalıcı olması nedeniyle bu ismi tercih ettiği düşünülmektedir.

Ex ingilizcede eski xen ise altenatif manasına gelmektedir.

Türkçede karşılığı olmayan kelimenin ingilizce de karşılığı eski altenatiftir.

