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Exxen anlamı nedir? Exxen ne demektir?

Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformu nedir? Exxen ne demek? Exxen'in aylık kullanım ücreti kaç lira olacak?

19 Aralık 2020 Cumartesi 21:23
Exxen anlamı nedir? Exxen ne demektir?
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Exxen ne demek, kelime anlamı nedir? Acun Ilıcalı’nın milli dijital platformu yakında hizmete geçecek.

Exxen'in aylık kullanıcı ücreti ne kadar olacak?  
 

24 Eylül 2020 tarihinde aylar öncesinden kendi dijital platformunu resmi hesabından duyuran  Acun Ilıcalı  Netflix’e rakip olarak gösterilen  platformun ismini ve logosunu bugün itibari ile paylaştı. Acun Ilıcalı'dan ücretlendirme ile ilgili ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Exxen kelimesinin anlamı nedir?

Acun Ilıcalı’nın kurduğu platformun isminin Türkçe’de bir karşılığı bulunmamaktadır.  Ilıcalı’nın yaptığı açıklamalar doğrultusunda global bir platform yaratmak istediği için akılda kalıcı olması nedeniyle bu ismi tercih ettiği düşünülmektedir. 

Exxen ne demek?

Ex ingilizcede eski xen ise altenatif manasına gelmektedir. 

Türkçede karşılığı olmayan kelimenin ingilizce de karşılığı eski altenatiftir.



Son Güncelleme: 19.12.2020 21:23
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ExxenAcun IlıcalıNetflixNe DemekNedir
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