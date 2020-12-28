Exxen Akıl Oyunları ne zaman başlıyor?

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Exxen platformu 1 Ocak 2021 tarihinde erişime açılacak. Platformda merakla beklenen birçok sürpriz proje yer alıyor. Bu projelerden biri de Yetenek Sizsiniz yarışmasıyla adını duyuran sihirbaz Kıvanç ve Burak’ın yapımı Akıl Oyunları oldu. Akıl oyunları 1 Ocak tarihinde platformdaki yerini alacak.

Kıvanç Özkönü

1983 yılında dünyaya gelen Kıvanç Özkönü rüyasında David Copperfield’ı gördükten sonra illüzyonistliğe merak saldığını, bu konu üzerinden eğitim aldığını söylemişti. Özkönü, 2006 yılında Balkan ülkeleri arasında yapılan Balkan Magic yarışmasında ikinci olarak adını duyurmuş.

Kendisini geliştirmeye devam eden Kıvanç Özkönü 2007 yılında ünlü sihirbazların üye olduğu IBM (Intenational Brotherhood of Magicians) tarafından üyeliğe kabul edildi. Yurt dışındaki projelerin yanı sıra Türkiye’de sihirbazlık üzerine yapılan hemen her projede yer almıştır. 2010 yılında FOX TV'de yayınlanan ve Osmantan Erkır'ın hazırlayıp sunduğu TV programında kendi performanslarını sergiledi. Magic Fratenity kurucu üyesi olan Kıvanç Özkönü, halen yurtiçi ve yurtdışında birçokfaaliyetlerde görev alıyor.

Burak Sanlı

1988 yılın dünyaya gelen Burak Sanlı küçükken girdiği bir sihirbaz dükkanından çok etkilendikten sonra bu işe yönelmiş. Erdem Bulungiray ile tanışıp ondan eğitim alan Burak Sanlı, 2001 yılında ilk sahne gösterisini gerçekleştirmiştir.

2002 yılında dünyaca ünlü sihirbazların üyesi olduğu IBM (Intenational Brotherhood of Magicians) tarafından üyeliğe kabul edildi. IBM'e bağlı olarak Türkiye'de ilk olan IBM Ring 367'nin kurucularından oldu.

2011 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katılan Burak Sanlı yarışmadaki performansıyla çok beğenilmiş ve adını tüm Türkiye’ye duyurmuştur. Burak Sanlı ve Kıvanç Özkönü ikili ise 2005 yılında bir araya gelmiştir. İkili katıldıkları Balkan yarışmasında yarışmada aynı gösteriyi yapmış ve birbirlerini tanımıştır. İkili ilerleyen yıllarda Yetenek Sizsiniz yarışmasına beraber katılmış ve yaptıkları gösterilerle isimlerini yeniden tüm Türkiye’ye duyurmuştur. İkili İllüzyonistler Deneği tarafında 2014 yılının `En İyi Sihirbazı´ ödülüne layık görüldü.