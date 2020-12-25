Exxen abonelik ücreti ne kadar olacak? EXXEN abonelik paket ücretleri

Yeni bir platform olmasına rağmen adından çok söz ettiren intenet programı Exxen abonelikleri ile ilgi merak edilenlere Acun Ilıcalı bir açıklık getirdi. Yılbaşından sonra yayına başlayacak olan Exxen abonelik fiyatları açıklandı.

Exxen platformu abonelik ücretleri

İntenet TV platformu olarak yılbaşından sonra yayına başlayacak Exxen sevilen ve ilgi gören bir Platform olması için Acun Ilıcalı yeni çalışmalar yapmaktadır. Katılmış olduğu bir programda Ilıcalı, Exxen için 1500 çalışanın olduğunu ve maliyetinin 900 milyon TL olduğunu ifade etmişti.

Yayına başladığı ilk ay yani Ocak ayı itibariyle devam edecek olan Exxen, ilk ay ücretsiz sonraki aylarda ise az bir parayla izlenebilecektir.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde katılmış olduğu bir programda Exxen ile ilgili açıklamalarda bulundu ve Exxen için 900 milyon lira gibi maliyeti olduğunu belirtti. Bu sebepten bu platformun ücretsiz olmasını beklemeyin. Fakat çok üzülmenizi gerektiren bir durumda yok çünkü ücretler çok uç rakamlar olmayacaktır hemen hemen her cebe uygun makul bir fiyattır.

İntenet tabanlı Exxen platformu başlangıçta ücretsiz olarak ilgililerine sunulacaktır. Daha sonraları ise yani ikinci aydan itibaren aylığı 7.99 TL olarak belirlendi. Eğer yıllık abone olmak isterseniz bu sizler için daha uygun olacak peşin ödemede yıllık abonelere ücreti 5,99 TL olacağı belirtildi.

Exxen platformunu iki şekilde kullanabilirsin

Exxen birçok programı içeriğinde bulunduracak ve çeşitliliği ilgi çekici olacaktır. Exxen ücretleri hemen hemen herkesin cebine uygun bir şekilde olup izlemek isteyen kullanıcılara sunulacaktır. Bu platform iki şekilde çıkacak karşınıza biri reklamlı üyelik bir diğeri ise reklamsız. Eğer sık sık reklamları görmek istemiyorsanız reklamsız üyeliğe abone olma şansı sunuyor. Aynı zamanda ücretleri de makul bir fiyatta olacaktır.

