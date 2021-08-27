Exxen abonelik ücreti ne kadar? Exxen yıllık abonelik ücreti kaç TL? Exxen üyelik ücretleri

2020 yılının Ocak ayında erişime açılan Exxen platformu yeni sezonda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını satın aldı. Ayrıca içeriklerini giderek genişleten Exxen, aylık ücretleriyle merak konusu oldu.

Exxen üyelik ücreti ne kadar?

İçerikleri takip etmek isteyenler Exxen aylık üyelik ücreti ve Exxenücretlerini araştırıyor.

Exxen aylık üyelik ücretleri ikiye ayrılıyor. Reklamlı ve reklamsız olarak iki seçenek kullanıcılara sunuluyor. Reklamlı aylık abonelik ücreti 9.90 TL iken reklamsız aylık abonelik ücreti 19.90 TL olarak açıklandı.

Exxen yıllık ücreti

Exxen aylık ücretlerinin yanı sıra yıllık abonelik imkanını da sunmaktadır. Aylık aboneliklere göre daha uygun olan yıllık aboneliklerde de reklamlı ve reklamsız seçenek bulunuyor. yıllık reklamsız abonelik 99.90 TL, reklamsız yıllık abonelik ücreti ise 199.90 TL’dir.