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Exxen abonelik ücreti ne kadar? Exxen yıllık abonelik ücreti kaç TL? Exxen üyelik ücretleri

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen platformu yeni sezonda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nin yayın haklarını aldı. İçeriklerini giderek genişleten Exxen’in üyelik ücreti merak konusu oldu. Exxen aylık ücret ne kadar, Exxen abonelik ücretleri kaç TL soruları araştırılıyor.

27 Ağustos 2021 Cuma 15:38
Exxen abonelik ücreti ne kadar? Exxen yıllık abonelik ücreti kaç TL? Exxen üyelik ücretleri
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2020 yılının Ocak ayında erişime açılan Exxen platformu yeni sezonda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını satın aldı. Ayrıca içeriklerini giderek genişleten Exxen, aylık ücretleriyle merak konusu oldu.

İçerikleri takip etmek isteyenler Exxen aylık üyelik ücreti ve Exxen abonelik ücretlerini araştırıyor.

Exxen üyelik ücreti ne kadar?

Exxen aylık üyelik ücretleri ikiye ayrılıyor. Reklamlı ve reklamsız olarak iki seçenek kullanıcılara sunuluyor. Reklamlı aylık abonelik ücreti 9.90 TL iken reklamsız aylık abonelik ücreti 19.90 TL olarak açıklandı.

Exxen yıllık ücreti

Exxen aylık ücretlerinin yanı sıra yıllık abonelik imkanını da sunmaktadır. Aylık aboneliklere göre daha uygun olan yıllık aboneliklerde de reklamlı ve reklamsız seçenek bulunuyor. yıllık reklamsız abonelik 99.90 TL, reklamsız yıllık abonelik ücreti ise 199.90 TL’dir.


Son Güncelleme: 27.08.2021 15:38
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Anahtar Kelimeler:
TV 8Acun IlıcalıAbonelikExxen
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