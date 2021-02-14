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Ex Aşkım dizisi oyuncuları belli oldu mu?

Yayın hayatına yeni başlayan Gain medya bünyesine yeni bir dizi ve yeni bir oyuncu daha kattı.

14 Şubat 2021 Pazar 21:07
Ex Aşkım dizisi oyuncuları belli oldu mu?
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Gain medya Ocak ayı itibari ile yayın hayatına başladı. Bünyesinde bulundurduğu Terapist ve 10 Bin Adım dizileriyle beğeni toplayan mecra yeni bir dizi daha hazırlamaya başladı. Yeni dizisi Ex Aşkım’ın oyuncuları ile yavaş yavaş anlaşan Gain Medya önemli isimlere yer veriyor. Ex Aşkım dizisinde adından da anlaşılacağı gibi eski sevgilinin’ hikayesi anlatılacak. Dizinin yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın oturuyor. Devrim Yalçın’ın en son yönetmenliğini yaptığı proje ise Adı Efsane idi.

Ex Aşkım dizisinin ilk sezonun 10 bölüm olması planlanıyor. Başarılı olduğu takdirde ikinci sezonu da çekilebilecek.

Ex Aşkım oyuncuları

Yiğit Kirazcı

1983 yılında İstanbul’da doğan başarılı oyuncu 38 yaşındadır. Yiğit Kirazcı Seviyor Sevmiyor dizisindeki başarısı ile göze çarpmıştı ve orada canlandırdığı Tuna karakterini izleyicilere sevdirmişti. En son yer aldığı Çatı Katı Aşk dizisinde ise Demir karakteri ile beğenileri toplamıştı. Yakışıklı oyuncu ilk olarak Güllerin Savaşı dizisiyle tanındı. Eğitiimini Bilgi Üniversitesinde Reklamcılık bölümünde tamamlamıştır. Oyuncu dijitalde ise 50M2 ile Hakan Muhafız dizilerinde yer almıştır. Oyuncu bir dönem Büşra Develi ile aşk yaşamış ardından ise Bestemsu Özdemir ile bir birliktelik yaşamış fakat ayrılmıştır. Oyuncu 1.82 boyunda ve 80 kg’dır.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 21:07
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GainExAşkımGainMedya
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