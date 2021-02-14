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Ex Aşkım dizisi oyuncu kadrosu ve konusu!

Gain dijital platformun yeni dizisi Eş Aşkım dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili bütün detaylara sizler için hazırladığımız haberimizden ulaşabilirsiniz.

14 Şubat 2021 Pazar 21:28
Ex Aşkım dizisi oyuncu kadrosu ve konusu!
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Ex Aşkım dizisinin oyuncu kadrosu:

Kısa zamanda ilgi odağı olan ve merakla beklenen dizinin oyuncu kadrosu da belli oluyor. Dizide oynayacağı kesinleşen ilk oyuncu Yiğit Kirazcı oldu. Gelin Yiğit Kirazcıyı birlikte tanıyalım.

Yiğit Kirazcı kimdir?

17 Ağustos 1983 İstanbul doğumlu olan oyuncu, Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Üniversite okuduğu zamanlar modellik yapmaya başlamış ve bu sırada reklam filmlerinde de rol alarak oyunculuğa adım atmıştır. Oyunculuk eğitimini tamamladıktan sonra 2007’de Son Tercih dizisi ile profesyonel olarak oyunculuğa başlamıştır. Bu zamana kadar pek çok projede başarılı olarak rol alan oyuncu, son olarak Çatı Katı Aşk dizisi ile ekrana çıktı.

Rol aldığı projeler:

Son Tercih – 2007

Mavi Kelebekler – 2011

Sudan Bıkmış Balık – 2012

Vicdan – 2013

Güllerin Savaşı – 2014

Seviyor Sevmiyor – 2016

Seni Kimler Aldı – 2017

8. Gün – 2018

Yüzleşme – 2019

Hakan: Muhafız – 2019

Galiçya İşgal Altında – 2020

Hizmetçiler – 2020

Çatı Katı Aşk – 2020

Ex Aşkım dizisi hangi kanalda, ne zaman başlıyor?

Dizi Gain adlı dijital platformda başlayacak. Dizinin oyuncuları henüz tamamlanmadığı için başlama tarihi de netlik kazanmış değil.

Ex Aşkım dizisi konusu ne?

Dizinin yayınlanacağı tarih henüz net olmadığı içir konusu da net değil.



Son Güncelleme: 14.02.2021 21:28
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Anahtar Kelimeler:
ExAşkımDiziOyuncu
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