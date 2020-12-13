Evrim Alasya Kırmızı Oda dizisinin ardından Akrep'deki rolü ile beğenileri kazandı!

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi ile adından söz ettiren Evrim Alasya dün izleyici ile buluşan Akrep dizisinde kendine hayran bıraktı.

Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterine hayat veren ve dizide karakterinin hayatını kaybetmesi ile diziden ayrılan Evrim Alasya, Meliha rolü ile hüzünlendirmişti. Akrep dizisinde Ferda karakterine hayat veren Alasya, dizideki rolüyle beğenileri kazandı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Akrep dizisinde Demet Akbağ ile başrol alan Evrim Alasya dizide Demet Akbağ (Perihan)’ın kızı ve damadının da sevgilisi rolündedir. Ferda, bir kuaför işletmektedir ve Perihan’ın elindeki zenginliğin peşindedir.

Akrep Dizisi Oyuncu Kadrosu

Demet Akbağ

Evrim Alasya

Bekir Aksoy

Esila Umut

Beril Pozam

Yusuf Çim

Müge Su Şahin

Aslı Melisa Uzun

Ahsen Türkyılmaz

Demet Gül

Taha Baran Özbek