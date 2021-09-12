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Evlilik Hakkında Her Şey dizisi nerede çekiliyor?

Fox TV ekranlarında yayın hayatına başlamaya hazırlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin nerede çekildiği merak konusu oldu. İşte dizi hakkında bilinmeyenler.

12 Eylül 2021 Pazar 22:48
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi nerede çekiliyor?
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Fox TV ekranlarında yeni bir dizisi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sıra dışı konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, yayınlanan tanıtımlarıyla merak uyandırdı.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi nerede çekiliyor?

Oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Tülin Ece ve Gökçe Eyüpoğlu’nun yer aldığı dizide, 4 başarılı kadın avukatın davalarında yaşadığı mücadeleler ve hayat hikayeleri anlatılacak.

Dizinin çekimleri İstanbul’daki ofis ve kafe tarzı mekanlarda gerçekleştiriliyor. MF yapımın hazırladığı dizi, 120 dakikalık bölümlerden oluşacak.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin konusu nedir?

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin fragmanından anlaşıldığına göre 4 kadının hayatlarındaki ilişki durumları ve boşanma davalarında yaşadıkları müdahaleler anlatılıyor. 4 baş kadın karakterden birinin uzun süredir evli olduğu, birinin evliliğe tamamen karşı olduğu, birinin boşanmış diğerinin ise evlilik hazırlığında olduğu biliniyor. Evlilik Hakkında Her Şey ilk bölümüyle 21 Eylül’de izleyici karşısına çıkacak.


Son Güncelleme: 12.09.2021 22:48
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Anahtar Kelimeler:
Evlilik Hakkında Her şeyFox Tv
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