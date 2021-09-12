Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman başlayacak?

Fox TV ekranlarında yeni bir dizisi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sıra dışı konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, yayınlanan tanıtımlarıyla merak uyandırdı.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman yayınlanacak?

Oyuncu kadrosunda, Sumru Yavrucuk, Tülin Ece ve Gökçe Eyüpoğlu’nun yer aldığı dizide, 4 başarılı kadın avukatın davalarında yaşadığı mücadeleler ve hayat hikayeleri anlatılacak. Tanıtım fragmanı yayınlanan ve izleyicinin ilgisini çekmeyi başaran Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 21 Eylül Salı akşamı saat 20.00’da izleyici karşısına çıkacak.

Evlilik Hakkında Her Şey 1.bölüm fragmanı: