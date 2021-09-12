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Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman başlayacak?

Fox TV'nin yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman başlayacak belli oldu. Dizinin ilk bölüm fragmanı izleyici karşısına çıktı.

12 Eylül 2021 Pazar 22:48
Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman başlayacak?
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Fox TV ekranlarında yeni bir dizisi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sıra dışı konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, yayınlanan tanıtımlarıyla merak uyandırdı.

Evlilik Hakkında Her Şey dizisi ne zaman yayınlanacak?

Oyuncu kadrosunda Gökçe Bahadır, Sumru Yavrucuk, Tülin Ece ve Gökçe Eyüpoğlu’nun yer aldığı dizide, 4 başarılı kadın avukatın davalarında yaşadığı mücadeleler ve hayat hikayeleri anlatılacak. Tanıtım fragmanı yayınlanan ve izleyicinin ilgisini çekmeyi başaran Evlilik Hakkında Her Şey dizisi, 21 Eylül Salı akşamı saat 20.00’da izleyici karşısına çıkacak.

Evlilik Hakkında Her Şey 1.bölüm fragmanı:



Son Güncelleme: 12.09.2021 22:48
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Anahtar Kelimeler:
Evlilik Hakkında Her şeyGökçe Bahadır
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