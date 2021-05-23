Eurovision 2021 finali hangi ülke kazandı? Eurovision 2021 birinci olan ülke ve şarkısı

65.’si düzenlenen Eurovision 2021’in final aşaması tamamlanması sonrasında pek çok kişi yarışmayı kimin kazandığını araştırmaya başladı. Hollanda’nın Rotterdam şehrinde düzenlenen ve 3.500 seyircinin olduğu Eurovision yarışmasını kimin kazandığı merak ediliyor.

18 ve 20 Mayıs 2021 tarihlerinde yarı final aşaması tamamlanan Eurovision 2021’in finali 22 Mayıs 2021 tarihi ile tamamlandı.

Eurovision 2021 hangi kanalda yayınlandı?

2013 yılında TRT’nin yarışmaya katılmama kararı alması sonrasında yarışma Türk televizyonlarında yayınlanmıyor. Yarışmayı izlemek isteyen müzik severler Eurovision Song Contest resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlandı.

Yarı finali ve finalinde 3.500 kişinin seyirci olarak bulunduğu Eurovision 2021 yarışmasında ayrıca Koronavirüsü pozitif olan ülke temsilcilerinin yarışmaya alınmayacağı açıklandı.

Hangi ülkeler finale kaldı?

2020 yılında düzenlenmesi planlanan Eurovision yarışması pandemi nedeniyle iptal edilirken Hollandalı yetkililer sıkı tedbir aldıklarını açıkladı. Ev sahibi ülkelere ek olarak Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere yarışma finaline direkt olarak katılıyor.

2019 yılında yarışmada birinci olan Hollanda ise 2021 Eurovision’a ev sahipliği yaptı. Finale kalan ülkeler ise;

Kıbrıs, Anavutluk, İsrail, Belçika, Rusya, Malta, Portekiz, Sırbistan, Birleşik Krallık, Yunanistan, İsviçre, İzlanda, İspanya, Moldova, Almanya, Finlandiya, Bulgaristan, Litvanya, Ukrayna, Fransa, Azerbaycan, Norveç, Hollanda, İtalya, İsveç, San Marino’dur.

Eurovision 2021 şampiyonu Zitti e buoni şarkısıyla İtalya oldu. İsviçre ile kıyasıya yarışan İtalya, Eurovision 2021'i kazanan ülke oldu.