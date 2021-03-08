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Eurosport yayın akışı 08 Mart 2021 Pazartesi

Eurosportta bugün hangi karşılaşmalar var? Canlı yayın linki nerede? Gibi soruların cevabı haberimizde yer alıyor.

08 Mart 2021 Pazartesi 10:47
Eurosport yayın akışı 08 Mart 2021 Pazartesi
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Sevilen kanal Eurosport, biribirinden farklı spor dallarında karşılaşmalara yer veriyor. Spor severlerin ilgiyle takip ettiği yarışların hepsi bu kanalda.

Eurosport 8 Mart yayın akışı;

00.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

00.30 500 Great Goals Show

01.00 Galatasaray - DG Sivasspor

02.45 Süper Lig

04.45 Gençlerbirliği - M. Başakşehir

06.30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

07.00 Galatasaray - DG Sivasspor

08.45 Süper Lig Haftanın Golleri

09.00 Barcelona - PSG

10.45 Süper Lig Haftanın Golleri

11.00 beIN Manşet (C)

12.00 PSV - Olympiacos

13.45 Süper Lig Haftanın Golleri

14.00 beIN Manşet

15.00 Süper Lig (C)

16.00 Trabzonspor - A. Alanyaspor (C)

18.00 Süper Lig (C)

19.00 İH Konyaspor - Fenerbahçe (C)

21.00 Süper Lig (C)

23.00 beIN Teknik (C)

Eurosport çevrimiçi spor karşılaşmalarını izleyebileceğiniz link; https://www.eurosport.com.tr/watch/



Son Güncelleme: 08.03.2021 10:47
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Anahtar Kelimeler:
EurosportYayın Akışı8 Mart Pazartesi
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