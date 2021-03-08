Eurosport yayın akışı 08 Mart 2021 Pazartesi

Sevilen kanal Eurosport, biribirinden farklı spor dallarında karşılaşmalara yer veriyor. Spor severlerin ilgiyle takip ettiği yarışların hepsi bu kanalda.
Eurosport 8 Mart yayın akışı;
00.00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
00.30 500 Great Goals Show
01.00 Galatasaray - DG Sivasspor
02.45 Süper Lig
04.45 Gençlerbirliği - M. Başakşehir
06.30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
07.00 Galatasaray - DG Sivasspor
08.45 Süper Lig Haftanın Golleri
09.00 Barcelona - PSG
11.00 beIN Manşet (C)
12.00 PSV - Olympiacos
13.45 Süper Lig Haftanın Golleri
14.00 beIN Manşet
15.00 Süper Lig (C)
16.00 Trabzonspor - A. Alanyaspor (C)
18.00 Süper Lig (C)
19.00 İH Konyaspor - Fenerbahçe (C)
21.00 Süper Lig (C)
23.00 beIN Teknik (C)
Eurosport çevrimiçi spor karşılaşmalarını izleyebileceğiniz link; https://www.eurosport.com.tr/watch/