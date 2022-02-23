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Esra Kızıldoğan kimdir? Kaç yaşındadır? Esra Kızıldoğan hangi projelerde yer aldı?

Sefirin Kızı dizisinin kadrosunda yer alan Müge karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edilerek arama motorlarında araştırıldı. Gediz'in ablası olan Müge karakterine hayat veren güzel oyuncu Esra Kızıldoğan hakkında merak edilen tüm soruların cevaplarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

23 Şubat 2022 Çarşamba 13:00
Esra Kızıldoğan kimdir? Kaç yaşındadır? Esra Kızıldoğan hangi projelerde yer aldı?
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NGM ve O3 Medya ortak yapımı olan Pazartesi akşamları Star TV ekranlarında izleyicinin karşına çıkan Sefirin Kızı dizisinin başarılı oyuncu kadrosu dikkatleri üzerine çekmişti. Gediz'in ablası Müge karakterine hayat veren güzel oyuncu ise izleyicilerin Müge karakterinin kim olduğunu merak ederek arama motorlarında aramalarına sebep oldu. Müge karakterine hayat veren Esra Kızıldoğan hakkında merak edilen soruların cevapları...

Esra Kızıldoğan kimdir?

2 Aralık 1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Kızıldoğan, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan güzel oyuncu ayrıca Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. Birçok tiyaro, sinema ve dizi projesinde yer almıştır. Ekran karşısında oyunculuk hayatının ilk deneyimini bir dönemin sevilen dizisi olan Çiçek Taksi dizisine konuk oyuncu olarak katılımıyla yaşamıştır. Asıl oyunculuk hayatına ise 2005 yılında rol aldığı Beyaz Gelincik diziyse başlamıştır. Masum, Ah Neriman, Yalan Dünya, Sultan, Leyla ile Mecnun, Bu Kalp Seni Unutur Mu?, Zoraki Başkan, Bir Varmış Bir Yokmuş, ve Bir Deli Sevda gibi birçok projede yer aldı. Özellikle Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Uzaylı Zekiye rolüyle izleyicilerin hafızalarına kazınmıştır. 

Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, Bahtı Kara, Neden Tarkovski Olamıyorum, Geçen Bir Gün, Bozkır, Ben Katil, Kronoloji film projelerinde oyunculuk yapan Kızıldoğan, 2019 yılından beri Sefirin Kızı dizisinde Müge karakterine hayat veriyor. 



Son Güncelleme: 23.02.2022 13:00
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