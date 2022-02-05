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Esra Harmanda kimdir, nerede doğmuştur? Esra Harmanda evli mi? Esra Harmanda kaç yaşında?

Esra Harmanda kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Esra Harmanda’nın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 13:49
Esra Harmanda kimdir, nerede doğmuştur? Esra Harmanda evli mi? Esra Harmanda kaç yaşında?
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Esra Harmanda kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Esra Harmanda’nın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

 Esra Harmanda kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Esra Harmanda’nın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Esra Harmanda aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Usta oyuncu, sunucu Esra Harmanda 23 Haziran 1975 yılında doğmuştur. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun olmuştur.

1996 yılında Kralın Hayatı adlı filmde rol alarak beyaz perdeyle tanışan Harmanda, şu zamana kadar Ne Ekersen, Sırtımdan Vuruldum, Mavi Düşler, İç Güveyi Billy, Şükran Büfe, Tirvana, İmparator, Kadın Severse, Kurtlar Vadisi Pusu ve Sekerat Son gibi dizi ve filmde yer almıştır.

İzmir’de doğan Harmanda, 2 defa evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 1995 yılında Önder Çorlu ile yapmış, 2015 yılında boşanma kararı almışlardır. Bu evliliğinden Erbil isminde bir erkek çocuğu vardır. 2. evliliğini ise Prof. Dr. Borak Farsak ile yapmıştır.

Günümüzdeyse Kanal  A’da ekranlarında Esra Harmanda ile Hadi Konuşalım adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır.

 

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 13:49
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