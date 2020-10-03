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Esra Erol'un programında gündem olan Cengiz Koraltan kimdir?

Esra Erol'la birlikte adına duyuran Cengiz Koraltan 'ın kim olduğunu herkes merak etmektedir! Geçtiğimiz günlerde komşusu Esra Karakış ile kaçak aşk yaşadıklarını ve bir de çocukları olduğu Esra Erol'un programında ortaya çıkmıştı? Bu haberimizde Cengiz Koraltan'ın Kim olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. İşte detaylar...

03 Ekim 2020 Cumartesi 15:33
Esra Erol'un programında gündem olan Cengiz Koraltan kimdir?
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CENGİZ KORALTAN OLAYI

Programa katılan Esra Karakuş, komşusu Cengiz Koraltan'a kaçtığını ve mutlu olduklarını dile getirdi. Ayrıca Ferdi Karakuş’la evlendiğinde Cengiz Koraltan ile tanışan Esra Karakuş da bu dönemde Koraltan ile ilişkisi olduğunu itiraf etti. Ferdi Karakuş 4 aylık çocuğunun kendi çocuğu olduğunu düşünürken, Esra Erol DNA testi sonucunu canlı olarak duyurdu ve bebeğin Cengiz Koraltan'dan olduğunu duyurdu. Sonucu bilen Esra Karakuş sevinçle çığlık atarak "Allah'a şükür" dedi. Seyirci Karakuş'un sevinci karşısında şok oldu.

CENGİZ KORALTAN KİMDİR?


Sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre Koraltan bir cam firmasında çalışıyor. Aydın Kuyucak ilçesinde yaşayan Cengiz Koraltan, Ferdi Karakuş ve eşi Esra Karakuş'un kaçarak Esra Erol programına kaydolmasıyla gündemdeydi.

Öte yandan Karakuş çiftinin çocuklarına yapılan DNA testi sonucunda babalarının komşuları Koraltan olduğu tespit edilirken, Cengiz Koraltan 2018'de uygunsuz paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. Gelişmelerin ardından RTÜK, “Bu programın gerekli incelemesi de Başkanlığımızın emriyle uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur dedi.

CENGİZ KORALTAN KAÇ YAŞINDA?

Cengiz Koraltan'ın 55 yaşının içerisinde olduğu bilinmekte. Ferdi Karakuş'un karısı olan Esra Karakuş, kendinden 28 yaş büyük olan komşusuyla 2 yıl boyunca yasak aşk yaşadıkları ortaya çıktı.



Son Güncelleme: 03.10.2020 15:33
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Anahtar Kelimeler:
Cengiz KoraltanEsra Erol
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